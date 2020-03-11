工商協進會理事長林伯豐：政府紓困不到位　應退5％營所稅、 降電價

▲工商協進會理事長林伯豐。（圖／資料照）

記者余弦妙／台北報導

工商協進會今（11）日進行「第25屆第8次理監事聯席會議」，工商協進會理事長林伯豐指出，今年經濟一定會下滑，希望經過努力能夠保持GDP2%。但就振興抵用券來說，會不會使用一回事，也是杯水車薪不夠用；另外，600億紓困金怎麼使用還不明確，這對企業來說影響是不夠，政府在稅費調降才是正確的紓困方向。

林伯豐表示，目前有不少業者皆受到疫情影響，營業減少，雖然期待可以盡早恢復，但政府的600億元紓困計畫仍不是非常理想，因此在此也提出希望政府能夠針對5月要繳的綜所稅跟營所稅延期繳納，至少6個月以上，受疫情影響。

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林伯豐也說，貨物稅、地價稅、房屋稅、印花稅、牌照稅、娛樂稅等，建議凡是受到疫情影響者，可申請減徵，並緩繳至少6個月，目前已有桃園、台中、金門等地方政府陸續宣布並緩徵相關稅賦，希望其他縣市政府能夠跟進。

另外，有關企業未分配盈餘用於防疫或恢復相關支出，林伯豐也建議可比照實質投資，退還5%營所稅；而企業若是實施減班休息，雇主仍需要支付基本工資，因此林伯豐也說，在防疫期間，政府可改由就安基金或就保基金支應，已緩解雇主負擔。

至於這次全球油氣的降價，林伯豐說，雖然造成化工產業損失，但長期來講，台灣是油氣進口國，長期來講，應該有助於物價穩定，對台灣經濟有幫助，油電是應該要降價，應該是要調降，因為油從每桶60幾塊降到30幾塊，在此情況之下，油既然降價，電也應該要降價。