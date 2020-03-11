全球知名疫情地圖遭改名！台灣一夜變「台北與鄰近地區」　納入中國領土

▲Johns Hopkins新冠肺炎全球疫情地圖。（圖／翻攝自Johns Hopkins疫情地圖）



記者張方瑀／綜合報導

由美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）冠狀病毒資源中心（Coronavirus Resource Center）所創立的新冠肺炎全球疫情地圖，突然在11日將台灣換成「中國：台北與鄰近地區」（Taipei and environs, China）。

根據《Axios》報導指出，在11日以前，一直是以「台灣」的名稱出現在疫情地圖上，結果卻突然改變成「中國：台北與鄰近地區」。當《Axios》聯繫該中心負責人時，其系統工程教授加德納（Lauren Gardner）則表示，會立刻將名稱改回，並未多做解釋；但截至11日中午12時28分，《ETtoday新聞雲》記者再次查看時，名稱尚未更正。

▲地圖中可見台灣的確診數被列為「中國：台北與鄰近地區」。（圖／翻攝自Johns Hopkins疫情地圖）



新冠肺炎爆發後，台灣仍未能順利加入世界衛生組織（WHO），但防疫成效有目共睹，更成為各國典範，除亞洲媒體之外，北美的美國「外交家雜誌」、歐洲的英國「衛報」、德國「每日鏡報」、法國「世界報」、義大利「Formiche」雜誌、大洋洲的紐西蘭「紐西蘭廣播電台」、南美的智利「第三日報」、中東的卡達「半島電視台」等，都對台灣的疫情控制做出了報導。

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