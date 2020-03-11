311地震9週年「4.8萬人依舊破碎」　他在福島痛失一切：永遠無法康復

▲福島警方放上鮮花致哀。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

日本311大地震9週年，當年海嘯與福島第一核電廠事故所造成的避難者，至今仍有近4.8萬人。來到宮城縣石卷市，77歲的高橋富貴子回憶，自己因為這場災難而痛失許多朋友，如今9年過去了，內心仍感到痛苦。

《共同社》報導，2011年發生的311大地震，當時重創岩手、宮城與福島，雖然多個基礎設施的重建進度邁向尾聲，仍有近4.8萬人流離失所。受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，今日不少追悼儀式先前都被取消或縮小規模，然而還是有許多人替罹難者祈禱，福島、岩手、宮城等多個地區仍有讓民眾獻花的祭壇，日本首相安倍晉三與內閣成員也於下午前往相關儀式，於2時46分許時默哀。

77歲的高橋富貴子來自宮城縣石卷市，想起災害的種種經過，至今仍覺得痛苦。回到2011年（平成23年）3月11日下午2時46分許，日本東北海域發生規模9.0地震，東北與關東沿岸受到超過10米高的海嘯襲擊，已確認的死亡人數為1萬5899，另有2529人失蹤。

根據《日本放送協會》（NHK），宮城縣石卷市一名70多歲的男子在災害中失去13位同學，「對我來說，今天是非常特別的一天。」南三陸町另一名男子則表示，他永遠不會忘記311，要讓大眾能夠記得這件事非常重要。

▲日本311地震對於許多災民仍是痛苦的記憶。（圖／路透）



《日本時報》採訪到64歲的男子鈴木弘二（Koji Suzuki），從年輕時就喜愛衝浪的他，還記得311的情景，當時海嘯破壞了福島第一核電廠，他的衝浪店也遭到侵襲，「我失去房子、工作與商店，母親去世了，我的父親也在幾個月內過世，我失去一切，除了衝浪。」

日本政府近年來極力重建福島，對此，鈴木弘二認為這可能提升當地的狀況，但他不相信政府口中的東京奧運有助災區復興，「福島永遠都不會康復」、「曾經是我生活跟經營商店的地方，再也回不去了，福島在歷史中永久留下汙名」。

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