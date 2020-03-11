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銀行超收信用卡利息「卡油」698萬　顧立雄：民營銀行占多數

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▲信用卡隱藏好康（示意圖／達志影像）

▲銀行超收信用卡循環利息，金額達698萬元，引起各界高度關注。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

銀行超收信用卡循環利息，多位立委要求應公開6家銀行名單，金管會主委顧立雄今（11）日在財委會上表示，檢查後發現銀行系統邏輯錯誤，導致計收循環利息有問題，超收金額達698萬元，其中民營銀行占多數。

金管會日前發布2019年下半年金融機構檢查缺失，發現少數銀行計收信用卡循環利息，要求銀行須把多收的利息，全數退回給持卡人，引起多位立委高度關注，期許金管會仍站穩立場，以保護民眾權益。

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金管會主委顧立雄表示，檢查時發現部分銀行因系統錯誤，而違規超收卡友循環利息，如應何時在開始計息，按照現行規定，起息日應訂在繳款截止日，但有銀行卻用信用卡分期付款的入帳日開始計算。

顧立雄指出，銀行超收循環利息的金額達698萬848元，而民營、公股銀行都有，其中民營銀行比較多，目前除了要求銀行立刻改正系統外，同時也全面要求銀行都要全數把錢退還給卡友。

此外，多位立委認為，「信用卡卡油，應公布懲罰」，要求公開6家銀行名單，顧立雄則說，由於這是個案檢查時發現的問題，過去並沒有明確規範，也就是沒有一套完整的計息標準，但現在制度面整頓清楚後，未來銀行都要按照這套標準來計算。

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