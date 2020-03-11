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逐筆交易23日上路沒問題！　證交所董座許璋瑤：系統容納單量大、後援已備好確保不斷線

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▲▼ Fintech Taipei 2018金融科技展開幕典禮-許璋瑤。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 證交所董座許璋瑤。（資料照／記者黃克翔攝）

記者李瑞瑾／台北報導

逐筆交易3月23日正式上路，在正式上線之前，券商也都針對系統進行測試，證交所董事長許璋瑤表示，經過9日會測，目前系統都已設置完成。而逐筆交易系統容納單量倍增，備援系統也都已做好支援準備，相信「可以沒問題順利推行」。

許璋瑤表示，證交所於2月8日進行第一次會測，尚有些券商資訊設備尚未完成；而3月9日第二次會測，68家券商完成測試，測試的量也非常地大，整個系統容量也都沒有問題。

請繼續往下閱讀...

許璋瑤舉例，以1月30日的成交最大量情況來比較，當天全天只有5000萬~5200萬單量，而新系統全天承受量則是可以容納5~6億單量；另外，1月30日當天每秒傳輸最大量約1萬~1萬1千筆，新系統則是每秒可以容納3萬筆單量，等於全天容納總量是10倍、瞬間每秒容納量是3倍。

另一方面，為了避免當天系統當機，券商、證交所也都有萬全準備。除了證交所有1套主系統、2套備援系統之外，大型券商也有足夠備援系統支援，萬一還是不夠，證交所也提供200套備援系統供券商救急，當券商有情況的時候可以通知證交所，一家券商最多可向證交所借2套系統，讓系統順利運作不斷線。

許璋瑤指出，雖然現在市場測試都通過，但為了保險起見，3月22日仍要再做一次會測，等於是開機前的測試。他表示，逐筆交易上路已經有完整規劃，也做了測驗、通過壓力測試，全市場檢測都已經完成，當天若有任何狀況，也都有相對的因應措施，相信當天可以沒問題順利推行。

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