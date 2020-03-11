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謝金河：郵輪變慘業　三年難翻身！

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▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊最大的產業，非郵輪產業莫屬。

謝金河表示，從金融海嘯後，郵輪旅遊十分興盛，尤其是中高齡的退休人士，搭配豪華郵輪玩遍世界，而且住在郵輪豪華旅館，不必每天打包行李對行動不便的老人家是最方便又舒服的旅行方式。但這些美好的時光，全被武漢肺炎疫情顚覆了。

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他指出，這次造成日本防疫最大破口的「鑽石公主號」停泊在橫濱外海，因為日本檢疫慢半拍，造成706個確診病例，使得日本疫情蔓延；最近又有「至尊公主號」差點停靠不了岸，相繼兩艘郵輪出大事，重創了船東嘉年華集團（CCL）的股價。

▲▼Diamond Princess,鑽石公主號,郵輪。（圖／路透社）

▲鑽石公主號停泊在日本外海。（圖／路透社）

美國上市有三家大郵輪集團，一是嘉年華集團（Carnival Corp, CCL），另一家是挪威郵輪（Norwegian Cruise Line, NCLH），及皇家加勒比海（Royal Caribean, RCL），都是這次美股重挫的代表。

嘉年華集團（CCL）疫情發生前漲到72.7美元，市值達497.63億美元（約新台幣1.49兆元），比鴻海還大，這次最慘跌至21.74美元，在道瓊工業指數大跌2013點的當天，股價大跌19.98％，市值縮水剩下148億美元（約新台幣4435.56億元）。

挪威郵輪（NCLH）：股價從59.78美元跌到19.81美元，市值只剩下42.33億美元（約新台幣1268.63億元）。

皇家加勒比海（RCL）：從135.31美元跌到剩下47.36美元，9日股價下跌25.5％，市值剩下100.8億美元（約新台幣3020.98億元）。

三大郵輪股在這次疫情衝擊下，股價大跌約三分之二，船業損失慘重。謝金河指出：「一朝被蛇咬，三年之內恐難翻身。」他認為過去10年來，坐豪華郵輪環遊世界是最寫意的人生寫照，如今坐郵輪居然成為高風險的旅遊行為，郵輪變「慘業」，這是大家想像不到的事。
 

＃ 揭開 Her 的小心機！！！

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