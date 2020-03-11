捷克上院議長訪台與否惹議　外長反對：政治人物應遵守「一中」

▲ 捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者林育立柏林10日專電

參議院議長是否訪台一事近日成為捷克政壇熱門話題，捷克外交部長派提賽克日前表示，捷克與台灣在政治上沒有共同利益，並說應遵守一個中國政策，建議參議院議長不要到台灣訪問。

自從原本打算訪台的參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）1月底突然去世，以及中國大使威脅如果成行將對捷克企業進行報復的信件在媒體曝光後，新任參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）是否訪台就成了捷克政壇焦點。

捷克總統、總理、參眾兩院議長、外長等政府高層，預計11日傍晚在總統府開會討論中國政策，屆時可能對參議院議長訪台一事做出決定。

捷克外長派提賽克（Tomáš Petříček）5日接受捷克電視台（Czech Television）訪問時表示，捷克樂於與台灣在經濟、文化、學術、觀光等領域合作，不過，捷克政治人物應該遵守一個中國政策的傳統。

他指出，捷克不承認台灣是獨立國家，在政治關係上與台灣沒有共同利益，因此不建議維特齊訪問台灣。

派提賽克強調，無法禁止議員訪問台灣，他只是警告維特齊，這麼高層的政府代表訪台不尋常，除了比利時的參議院議長，歐洲沒有其他國家這麼做過。按照憲法，參議院議長在捷克是第2號人物。不過，在兩院制的捷克國會中，握有立法實權的是眾議院。

柯佳洛還在世時，捷克總統和總理也都反對他訪問台灣。

與中國關係友好的總統齊曼（Miloš Zeman）警告，中國是全球第二大經濟體，柯佳洛訪台違背捷克的經濟利益，隨團業者還可能遭到中國報復。

總理巴比斯（Andrej Babiš）也表示，捷克與中國的貿易逆差很大，捷克應該努力賣更多產品到中國，柯佳洛訪台將給捷克企業帶來麻煩。（編輯：林憬屏）

►中國發威脅信阻官員訪台！ 捷克總理「完全不能接受」要求換大使