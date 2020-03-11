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20歲正妹「凌晨赴死」…曾試圖自救仍不敵心魔！最後PO文母親一看腿軟

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▲▼廣西20歲女大生失聯。（圖／翻攝自南國今報）

▲廣西20歲女大生失聯。（圖／翻攝自南國今報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸社交網路日前瘋狂洗版一則尋人消息。廣西柳城縣一名20歲大眼正妹8日晚發完一條朋友圈後，失聯了近3日。家人稱，女孩在一所體操學校上大二，放寒假後一直在柳江區跟小姑居住。目前，她失聯前的最後身影曝光，竟是在深夜慢慢走近冰冷的湖裡。

據《南國今報》報導，這兩天，朋友圈內瘋狂刷屏了一則尋人消息，「劉曉雪，女，20歲，身高約162公分，短髮白色口罩、灰色外套、黑色長褲、黑色運動鞋，2020年3月8日18時50左右在江濱公園涼亭走失，至今未歸……。」

女孩母親心碎表示，「全家人都很著急。」她接受採訪時聲音有些顫抖，「女兒劉曉雪2000年1月出生，廣西柳城縣人，現在是上海一所體操學校大二學生，去年女兒發現自己患上了憂鬱症，暑假在上海工作，也沒回柳州。」

今年1月，學校放寒假後，劉曉雪回到柳州，一直在柳江區跟小姑居住，3月初，她跟媽媽傾述，「心情不好，不想吃東西，睡覺也睡不著，好想哭……，想去醫院治療。」

▲▼廣西20歲女大生失聯。（圖／翻攝自南國今報）

▲尋人啟事。（圖／翻攝自南國今報）

3月7日，母親從柳城縣來到柳江區，把女兒接回柳城，在車上發現孩子一直不怎麼說話。次日，劉曉雪跟同學來到柳州市一家醫院看醫生，當天下午4時許回到柳城。

8日晚6時許，母親叫她送晚餐去給奶奶。劉曉雪說，她在奶奶家住一晚，第二天再回去。這時，母親認為陪奶奶是應該的，「想著孩子難得回來一趟，奶奶家也離得不遠。」

沒想到，意外就在這個深夜發生。8日晚11時27分，家人看到劉曉雪朋友圈發了一條消息，「對不起，讓你們失望了，願天堂能被理解和溫柔對待。」看到這條朋友圈，母親馬上聯繫女兒，剛開始無人接聽，後來就顯示不在服務區，到了3月9日0時徹底關機了。

擔心女兒出事，母親來到柳城當地派出所報案。通過調看附近監視器影片，她看到女兒8日晚6時50分許一個人來到柳城縣江濱公園涼亭，獨自在涼亭內一直坐到當晚11時30分許。不久後，她更發現了一個令人心碎的畫面，看到一個影子往柳江河裡走去，「但不確定這個影子是不是曉雪。」

「她4歲開始練體操，7、8歲就會游泳了。」母親崩潰表示，女兒身材纖瘦，參加過一些體操比賽，還獲得過獎；事情發生後，全家人都在附近的尋人，但直到目前，還沒有進一步消息。

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▼女孩最後留言。（圖／翻攝自南國今報）

▲▼廣西20歲女大生失聯。（圖／翻攝自南國今報）

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