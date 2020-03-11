美國確診數破千「37州遭病毒攻破」　至少31死華盛頓州禁大型活動

▲美國總統川普此前針對疫情召開記者會。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

截至美東時間10日晚間11時，美國確診新冠肺炎（COVID-19）病例數已超過1000人。《紐約時報》報導，至少1004人分別在美國37州與首都華府確診，其中最少31名患者死亡。

美國最初的已知病例於1月21日宣布，發生在華盛頓州，近日病例新增的速度越來越快。回到本月初，美國還只有報告70起確診，多數都與海外旅遊史有關，如今已超過1000人感染新冠肺炎，其中許多病例都發生在華盛頓州、加州與紐約，不少商家拉下鐵門，大學也取消課程，各地州長更是呼籲民眾減少聚集。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）還宣布，將於新羅謝爾（New Rochelle）設置方圓約1英里的「封鎖區域」，屆時派駐國民兵協助民眾生活，包括消毒學校、發送糧食給居民等。另外根據《每日先驅報》（HeraldNet）消息，華盛頓州將禁止於史諾霍米須（Snohomish）、金郡（King）與皮爾斯郡（Pierce）舉行超過250人的活動。

根據CNN，麻薩諸塞州確認92起疑似病例，州長貝克（Charlie Baker）宣布進入緊急狀態，包括取消聚會、政府部門停止前往其他州與工作相關的旅行等。

►不斷更新／美國累積確診數破千！全美37州淪陷 澳洲撥467億元防疫