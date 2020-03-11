義大利確診破萬「成第二武漢」　鄰國航班火車暫停、邊界關閉！

▲受到新冠肺炎衝擊，義大利羅馬競技場周邊空蕩蕩。（圖／路透）

文／中央社

義大利新冠肺炎疫情升溫，境內死亡病例攀升至631起，確診個案今天暴增977例，達到1萬149例。鄰國相繼祭出邊境管制和停課等因應措施，防止疫情在國內擴散。

法國航空公司（Air France）表示，有鑑於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在鄰國蔓延，本月14日到4月3日期間將暫停飛往義大利的所有航班。法國國籍航空法航聲明表示，截至本月14日為止，他們將持續提供一天一航班飛往所有義大利航點，讓客戶在需要時，可以加以利用。

斯洛維尼亞政府今天宣布，他們將關閉與歐洲新冠肺炎重災區義大利的邊界。總理沙瑞克（Marjan Sarec）推文說：「跟隨奧地利的措施，我已經下令外交部和內政部關閉與義大利相連的邊界。」 西班牙在48小時內，新冠肺炎確診人數3倍跳，面對疫情來襲措手不及。當局今天宣布禁止所有往返義大利的空中運輸，關閉學校，並禁止球迷前去觀賞足球賽 。

西班牙官方公告：「今天午夜（2300 GMT）開始， 禁止義大利機場飛往西班牙的全部直航班機到3月25日 。」例外情形僅有載運醫療用品或人道協助方面。雖然病例數遠不及疫情重災區義大利，西班牙8日晚間到今天中午（1200 GMT）截止，確診病例從590起暴增到1622起，死亡人數從16人增至35人，超過翻倍數量。

奧地利今天暫停大學課程、禁止辦大型集會，並下令禁止鄰國義大利所有航班和火車入境，而義大利是中國以外疫情最嚴重的國家。奧地利當局表示，禁止民眾在4月初前舉行超過500 人的室外活動和100多人的室內活動。