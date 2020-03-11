　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

晶圓廠拆移機服務穩定認列　信紘科2月營收年增124%

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 半導體設備廠信紘科 。（圖／記者周康玉攝）

▲半導體設備廠信紘科經營團隊 。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

半導體設備廠信紘科（6667）今（11）日公布2月合併營收為1.16億元，月增12.87%、年增124.03％，主要因施作拆移機服務工程持續穩定認列營收，加上農曆春節提前、2月工作天數較去年同期增加，累計1至2月合併營收為2.19億元，年增86.9％。

信紘科今日開高，以78.1元開出，微幅滑落至75.8元、漲41.1%。

請繼續往下閱讀...

信紘科表示，今年首季中科晶圓廠與南科先進製程廠等的建置及擴充如期陸續完工，新廠進入設備裝機階段，帶動拆移機及廠務系統設備等需求明顯增溫；在拆移機服務工程穩定施作的進度下，加上多項化學供應系統、製程特殊廢液回收減量等設備訂單也陸續出貨裝機，是信紘科2月營收繳出月增、年增的主要原因。

再者，信紘科表示，由於公司今年度整體營收表現因與去年基期產品結構不同而有成長趨緩的態勢，但產品結構逐步優化將有助於精進整體毛利率及獲利表現。

半導體大廠積極朝向7奈米、5奈米、3奈米等先進製程技術進行布局，以爭取最新晶片訂單的合作機會，為符合晶片生產良率，皆需使用極紫外光（EUV）製程來進行量產。

信紘科指出，過去半導體產業大廠之EUV相關清洗製程設備主要由美商、日商把持，信紘科自去年推出全新製程機能水設備，憑著具備製程清洗效率提升、化學品使用量減少等的優勢，以及公司提供的在地化即時解決客戶問題的專業服務能力，已陸續有多家先進製程半導體廠詢問公司此相關設備合作的可能性，可望把為整體營運帶來正向的成長動能。

展望第一季，適逢農曆新年、工作天數較少影響，加上新型冠狀病毒肺炎疫情影響大陸地區設備業務接單延後，短期對第一季營運雖有干擾，因拆移機訂單施作工程符合預期的施工進度，影響有限。

ET快訊
華航包機延遲4小時關鍵！37.1℃婦被回溯發現　陸緊急要求開
口罩實名制2.0線上預購　指揮中心宣布：明早9點開始登記
8張圖曝光武漢包機檢疫超謹慎！他感嘆「從深夜到白天任務完成」
陳建仁曝「陳時中深夜求援」1招幫揪感染源　1份報告嚇壞他：比
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

藍委吳斯懷質疑年金將破產勞動部無作為　勞長許銘春回應

晶圓廠拆移機服務穩定認列　信紘科2月營收年增124%

工研院4度獲頒全球百大創新機構獎　以智權影響力助產業布局新商機

紓困方案！國有地租金延至今年底繳清　18.7萬戶受惠

經部、台電力挺口罩國家隊拚生產　用電超量減免半年「近百家業者適用」

美股連兩日觸發熔斷機制　央行：讓投資人冷靜！

新冠肺炎美國成重災區！公布二月財報　台股誰最優？

勞動部：因應疫情影響　勞、就保及勞退金可緩繳6個月

金管會防疫動起來「異地辦公」選好地點了　證期局搬回金管會

油價閃崩、四月電價凍漲　經長沈榮津鬆口了：「是好事！」

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

吳尊為老婆親手繪製「愛情童話書」！　當NeiNei、Max面「親親放閃」❤❤

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

Ella、蔡徐坤假演「開年會吃飯」　Lisa秒信萌答：我也餓了！

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

藍委吳斯懷質疑年金將破產勞動部無作為　勞長許銘春回應

晶圓廠拆移機服務穩定認列　信紘科2月營收年增124%

工研院4度獲頒全球百大創新機構獎　以智權影響力助產業布局新商機

紓困方案！國有地租金延至今年底繳清　18.7萬戶受惠

經部、台電力挺口罩國家隊拚生產　用電超量減免半年「近百家業者適用」

美股連兩日觸發熔斷機制　央行：讓投資人冷靜！

新冠肺炎美國成重災區！公布二月財報　台股誰最優？

勞動部：因應疫情影響　勞、就保及勞退金可緩繳6個月

金管會防疫動起來「異地辦公」選好地點了　證期局搬回金管會

油價閃崩、四月電價凍漲　經長沈榮津鬆口了：「是好事！」

印度0感染→50確診！　慶典焚燒15公尺高「新冠病毒」怪物像抗疫

【廣編】最接地氣臺虎生啤酒　大甲鎮瀾宮限定版搶先上市

慧安佛堂贈內埔警酒精乳液　強化執勤安全

高鐵助學計畫成功！「3個月募得1200萬」助偏鄉遲緩兒早療教育

國民黨人事佈局　江啟臣：已展開評估再給一點時間

同機議員曾接觸確診患者！　川普自信喊「狀態超棒」不用篩檢

台韓港漫畫家接力應援　LINE WEBTOON 推防疫特輯

Google擬推出新一代Chromecast Ultra　配備獨立可聲控遙控器

再一次！湖北潛江市「前一日宣佈解封」…1天後又變卦：通告取消

淡水河岸水景第一排！北市永平國宅「短期出租」釋出14戶　可住1年7個月

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

財經熱門新聞

油價戰爆發！沙國：4月日產1230萬桶

美股三大期指瘋漲　標普漲到熔斷

即／美股反彈　道瓊開盤跳漲800點

加油再等等！專家預估下周油價可能大跌3.8元　創四年新低

油價閃崩後強彈大漲逾8%　IEA：石油生產國勿玩「俄羅斯輪盤」

快遞包裹實名認證　4月中起嚴格執行

不畏疫情！15金控前2月賺730億

黃金多頭　黃金王子教你倒三角投資術

加油再等等！專家估下周油價大降3.8元「可望連三降」

網購口罩加7元物流費不合理？經長沈榮津回應了：「要尊重！」

股市暴漲暴跌　顧立雄送投資人8字訣

台積電前董娘張淑芬心疼防疫人員　聯手送補品給防疫檢驗所！

免稅門檻報你知！　單身族、一家四口的繳稅門檻一表看懂

澳幣匯價跌破20元...改寫10年新低！　換新台幣5萬多賺4200元

更多熱門

相關新聞

兩岸半導體纏鬥30年　台灣勝出迭起

兩岸半導體纏鬥30年　台灣勝出迭起

台灣在發展半導體製造上，起步就比大陸早20年。2000年後，美國對中國放鬆半導體設備管制，這20年，台灣半導體廠赴中國者多咬牙苦撐，留在台灣的卻欣欣向榮。

聯電曹興誠　悔不當初的西進路

聯電曹興誠　悔不當初的西進路

梁孟松用台積電管理術　助中芯轉骨

梁孟松用台積電管理術　助中芯轉骨

信紘科第3季EPS回升至0.63元　

信紘科第3季EPS回升至0.63元　

信紘科打入台積電中段製程　本季出貨

信紘科打入台積電中段製程　本季出貨

關鍵字：

信紘科半導體設備晶圓廠

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫　擁吻襲胸摩鐵煲愛直擊

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

劉樂妍天津返台遭爆「送進加護病房」

劉真搶救1月「體重僅剩3X公斤」

緋聞傳8年！炎亞綸鬆口談跟阿本的關係

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

武漢專機違背台灣橫濱模式　只讓乘客戴口罩...拒穿防護衣

超正嫩妻爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音

7嫩模遭騙去金三角「逼做1對1」軟禁！慘淪禁臠崩潰

第二批包機延誤2小時173人登機

東航192人到了　等7hrs抵達國門

出道滿12週年！蔡阿嘎突預告「引退時機」

17歲少女暴斃無人知　還被多男輪流上

更多

最夯影音

更多
騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」
難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

吳尊為老婆親手繪製「愛情童話書」！　當NeiNei、Max面「親親放閃」❤❤

吳尊為老婆親手繪製「愛情童話書」！　當NeiNei、Max面「親親放閃」❤❤

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面