晶圓廠拆移機服務穩定認列　信紘科2月營收年增124%





▲半導體設備廠信紘科經營團隊 。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

半導體設備廠信紘科（6667）今（11）日公布2月合併營收為1.16億元，月增12.87%、年增124.03％，主要因施作拆移機服務工程持續穩定認列營收，加上農曆春節提前、2月工作天數較去年同期增加，累計1至2月合併營收為2.19億元，年增86.9％。

信紘科今日開高，以78.1元開出，微幅滑落至75.8元、漲41.1%。

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信紘科表示，今年首季中科晶圓廠與南科先進製程廠等的建置及擴充如期陸續完工，新廠進入設備裝機階段，帶動拆移機及廠務系統設備等需求明顯增溫；在拆移機服務工程穩定施作的進度下，加上多項化學供應系統、製程特殊廢液回收減量等設備訂單也陸續出貨裝機，是信紘科2月營收繳出月增、年增的主要原因。

再者，信紘科表示，由於公司今年度整體營收表現因與去年基期產品結構不同而有成長趨緩的態勢，但產品結構逐步優化將有助於精進整體毛利率及獲利表現。

半導體大廠積極朝向7奈米、5奈米、3奈米等先進製程技術進行布局，以爭取最新晶片訂單的合作機會，為符合晶片生產良率，皆需使用極紫外光（EUV）製程來進行量產。

信紘科指出，過去半導體產業大廠之EUV相關清洗製程設備主要由美商、日商把持，信紘科自去年推出全新製程機能水設備，憑著具備製程清洗效率提升、化學品使用量減少等的優勢，以及公司提供的在地化即時解決客戶問題的專業服務能力，已陸續有多家先進製程半導體廠詢問公司此相關設備合作的可能性，可望把為整體營運帶來正向的成長動能。

展望第一季，適逢農曆新年、工作天數較少影響，加上新型冠狀病毒肺炎疫情影響大陸地區設備業務接單延後，短期對第一季營運雖有干擾，因拆移機訂單施作工程符合預期的施工進度，影響有限。