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工研院4度獲頒全球百大創新機構獎　以智權影響力助產業布局新商機

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▲工研院4度獲頒美國科睿唯安（Clarivate Analytics）「德溫特全球百大創新機構獎」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲工研院第4度獲頒「德溫特全球百大創新機構獎」。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（11）日由美國科睿唯安（Clarivate Analytics）特頒「德溫特全球百大創新機構獎」，表彰工研院豐沛的研發能量與追求卓越創新的努力，而且本屆在國際上僅有4家學研機構獲選，工研院不但與法國原子能署(Commissariatàl'Energie Atomique)、德國夫朗和婓協會(Fraunhofer)以及加州大學(University of California)齊名，更4度獲頒殊榮，為亞洲唯一獲獎最多的研究機構。

科睿唯安大中華區德溫特與標準事業群總經理暨台灣區總經理范永銀表示，工研院連續3年，同時也是第4度獲選，從科睿唯安的數據分析中可清晰看到工研院的研發質量、技術能見度與對產業創新的影響力。

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范永銀進一步指出，無論是電動車或智慧醫療創新的突破都需要結合更深更廣的專業技術，跨產業、跨領域攜手合作，台灣目前的創新活動較集中在特定產業，如何促進跨界合作並將創新能量擴散至更多產業，將是提升台灣創新水平的重要關鍵。

工研院院長劉文雄表示，4度榮獲全球百大創新機構獎，不但是對工研院追求跨領域創新研發及產出高質專利與運用的肯定，更顯示出工研院在跨領域研發與智財營運策略具全球視野，前瞻專利能量與世界接軌。

劉文雄指出，工研院持續推動與落實專利分析布局機制，藉由觀察國際新興科技發展及大型企業的智財策略，以跨領域技術與產業需求為起點，聚焦具有國際競爭力的核心技術，而工研院發明專利比例高達98％，不僅可助國內廠商強化研發技術，也是企業進軍全球市場的堅實後盾。

▲工研院4度獲頒美國科睿唯安（Clarivate Analytics）「德溫特全球百大創新機構獎」。（圖／記者姚惠茹攝）

▲工研院發表專利特刊《專利這樣做，商機拿到手：創新非知道不可的專利故事》。（圖／記者姚惠茹攝）

工研院同步發表專利特刊《專利這樣做，商機拿到手：創新非知道不可的專利故事》，以深人淺出的專利合作案例，內容彙整工研院深耕智財領域多年的經驗，以專利五大運用心法，包括國際合作、維權訴訟、投資與新創、精準布局、商機促成，精選出工研院攜手產業的16件成功案例。

《專利這樣做，商機拿到手：創新非知道不可的專利故事》並統合工研院2030三大創新應用，包括智慧生活、健康樂活與永續環境之前瞻專利能量， 分享工研院電子光電、資通訊、機械、綠能、材化、生醫等六大領域的核心技術，以專利教戰手冊形式，幫助國內企業善用專利，掌握商機。

工研院在現場特別展示「手持式超音波影像系統」，透過可攜式設計，能協助醫生隨時為病患進行身體器官功能的評估與診斷，目前不但與鴻海集團合作，以非醫療產品進行國外市場測試之外，並針對新冠肺炎疫情，工積極研發專用超音波探頭，預計半年後雛形機將在台大醫院進行場域驗證。

此外，現場展示的還有剛榮獲2020 Edison Awards肯定的「無毒環保膠」技術，不含甲醛且黏著性、耐水性佳，目前不但已獲得台、日、美專利，更幫助台灣廠商通過國際連鎖傢俱大廠產品認證，打入國際綠色生產供應鏈。

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