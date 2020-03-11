紓困方案！國有地租金延至今年底繳清　18.7萬戶受惠

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，影響台灣民生經濟及產業，國產署訂定防疫期間國有非公用不動產合法使用人緩繳租金，包含地上權地租、委託經營權利金。

國產署指出，合法使用人如果無法如期繳納，有緩繳租金需求者，今年度按契約約定，包含月、季、半年或每年限繳期限內，應繳納租金尚未繳納或者未繳款期限者，可以展延繳納期限至今年12月底前繳清，期限免計收違約金及延遲利息。

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國產署表示，這次因應措施適用國有非估用不動產以出租（逕予出租、標租、放租及其他法律出租）設定地上權、委託經營方式提供民間合法使用案件，預估受惠人數約18萬7000多戶受惠。根據統計，出租方面逕予出租有15.2萬戶，租金有28.02億元；標租有789戶，租金0.93億元；以及放租3.3萬戶，租金1億元，總計29.95億元。另還有地上權案103案件，有1319戶，租金有2.31億元；委託經營399件，租金0.59億元，合計有32.85億元。

國產署表示，因應措施及申請書表在國俺數個分署的網站、公布欄等地點加強宣傳緩收因應措施，使用人如果有緩繳租機的需要，可以填好申請表後以mail、傳真或書面郵寄方式向各國產署各分署辦理。