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揮別王室！哈利夫婦出席最後任務　國協慶典上與兄嫂「零互動」

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▲揮別王室！哈利夫婦出席最後任務。（圖／路透社）

▲英國哈利王子與哥哥威廉王子最後一次同場出席王室活動。（圖／路透社）

記者黃稜涵／綜合報導

英國哈利王子與妻子梅根日前返回英國，執行最後一輪王室任務，出席在西敏寺舉行的「國協慶典」，這也是「王室人氣組合」最後的公開同框畫面，但雙方除了打招呼之外，就沒有任何互動，場面頗為尷尬。

根據《每日郵報》報導，身穿綠色洋裝的梅根和哈利抵達時就先入坐，沒有在門口等待英女王與威廉王子夫婦，在英國威廉王子和妻子凱特抵達後，似乎也把哈利和梅根當「隱形人」，只淡淡說了聲「Hello」，之後就零互動冷處理，這是哈利與哥哥威廉最後一次同場出席王室活動，兩人「相敬如賓」的互動，也成為場上焦點。

原本哈利夫婦被安排要陪同女王一起通過走道，向眾人打招呼致意，最後再走向位子，但這計畫最後生變，不讓他們陪同，而是由人直接帶他們落座，這也讓最後一次公開執行王室任務的兩人感到特別受傷，但似乎為了避免尷尬，今年威廉夫婦也沒有伴隨女王一起走通道。

在這場最後王室任務結束後，哈利與梅根也正式退出王室高階成員行列，即將展開他們的獨立新生活，不過有消息人士指出，英女王依舊有為哈利夫婦鋪後路，先讓他們體驗新生活，一年後可以再決定，是不是要回歸王室。

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