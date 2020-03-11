亞裔男一直咳嗽嚇壞人！ 司機大罵「新冠肺炎」硬把他趕下車

▲疫情期間，在公車等密閉空間咳嗽容易引發恐慌。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情搞得人心惶惶，各國甚至出現「排華效應」，許多在當地生活亞裔人士也莫名遭到歧視。紐西蘭奧克蘭(Auckland)近來便傳出，一名亞裔男子因為搭公車時一直咳嗽，被公車司機認定感染新冠肺炎，當場被趕下公車。

《紐西蘭先驅報》報導，目擊事件的女子表示，事件發生在6日晚間8、9時左右，公車在維多利亞公園(Victoria Park)附近停靠時，司機突然詢問，「是誰在咳嗽？」一名亞裔男子舉手後便被趕下車，雖然他一直強調自己沒有罹患新冠肺炎，只是在咳嗽，仍被司機無情趕下車。

目擊女子表示，「我為他感到難過，但我當時什麼也不敢說，因為很怕我也會被趕下公車」，不過她替司機反駁，對方應該不是因為人種就趕人下車，因為司機自己也是亞裔。

奧克蘭交通局接獲投訴後表示，一名公車司機因為一名乘客咳嗽就把人趕下公車，這種惡劣行為是不可接受的，「車上若是有乘客出現可能對其他人造成威脅的行為，司機是有權請人下車，但是應該透過無線電先通報總公司」。公車業者表示，之後除了會強化司機對於新冠肺炎的相關教育，也會加強車上清潔。

▼疫情爆發後，紐西蘭街頭許多民眾也戴起口罩。（圖／達志影像／美聯社）

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