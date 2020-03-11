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美股連兩日觸發熔斷機制　央行：讓投資人冷靜！

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▲▼美股,股票,股市,美國股市,。（圖／路透社）

▲ 美股連兩日觸發熔斷機制。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

美國Fed於本（2020）年3月3日，無預警地突然降息兩碼，外界認為是因之前美股跌幅過大，Fed意圖藉由提供中央銀行賣權（central bank put），來穩定美國股市。

令人訝異的是，本年3月9日，美國S&P 500指數竟重挫逾7%，觸發熔斷機制（circuit breaker），導致美股暫停交易；此係美股熔斷機制自1988年實施以來的第2次熔斷事件，外界紛紛指出，本次的「鮑爾賣權」（Powell put）似乎發揮不了作用。

請繼續往下閱讀...

然而，在3月10日，美股又因漲多達到芝加哥商業交易所（CME）設定的每日最高漲停價位，再次觸發熔斷機制，短短兩日大幅漲跌更引起市場關注。

何謂中央銀行賣權？又什麼是股市熔斷機制？中央銀行也在粉專中為大家解答。

中央銀行賣權係指，央行在股市大跌時，提供充裕流動性支撐股市；這有如央行提供股市投資人賣權（put option），讓投資人可將持股損失控制在有限度的範圍內

美國二位前Fed主席皆曾被冠以此一稱謂，例如葛林斯班（Alan Greenspan）曾於1987年及1989年股市大跌、1998年長期資本管理公司（LTCM）宣告倒閉時，以及2000年網路科技股泡沫化後，均大舉挹注資金來穩定市場，「葛林斯班賣權」（Greenspan put）不脛而走；柏南克（Ben Bernanke）從2007年與2008年初起持續降息，並實施數輪量化寬鬆（QE），「柏南克賣權」（Bernanke put）亦廣為人知。

▲2018年8月16日，美國股市開盤工作情形。（圖／路透社）

設計股市熔斷機制的目的，旨在當股市發生劇烈波動時，透過強制暫停交易一段時間，讓大家冷靜冷靜，避免恐慌情緒蔓延，之後再重新恢復交易。美股熔斷機制係自1988年開始實施，擬避免再次發生類似1987年10月19日的「黑色星期一」（Black Monday）股災。此一機制實施後，第一次觸發熔斷機制是在1997年10月27日，作為基準指數的道瓊工業指數當天暴跌7.18%，創下1915年以來最大跌幅。

目前，美股的熔斷機制基準指數為S&P 500指數，一旦觸發，則美國所有股票、股價指數期貨與選擇權市場，都會跟著暫停交易。美股熔斷機制共分為3個階段，第一，當股價指數較前一個交易日下跌達7%時，股市將暫停交易15分鐘；第二，而當股價指數跌幅達13%時，股市將再度暫停交易15分鐘。

若當股價指數跌幅達20%時，股市將暫停交易至收盤為止。不過，若過了美東時間下午3時25分，除非跌幅達20%，否則即使跌逾7%、13%都不會暫停交易。

至於美股的個股熔斷機制，主要可分為2類，一為S&P 500指數、羅素1000指數（Russell 1000 Index）中的成分股，以及交易所交易基金（ETF）等個股，股價若在5分鐘內漲跌幅達5%時，將暫停交易5分鐘；上述以外的其他個股，股價若在5分鐘內漲跌幅達10%，將暫停交易5分鐘。而上述這兩類個股股價皆須高於3美元，否則另有規定。

除美國外，日本、英國、新加坡、南韓等，目前也都有股市熔斷機制的設計，而中國大陸的股市熔斷機制曾在2016年推出，不過僅短短4天，便在民間的巨大壓力下宣告暫停。台灣並未針對大盤的股價指數設熔斷機制，但有漲跌幅10%的規定；不過，台灣對個股設有熔斷機制，只要個股盤中股價漲跌幅達3.5%以上，就會暫停交易2分鐘，讓投資人冷靜一下

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