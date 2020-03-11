勞動部：因應疫情影響　勞、就保及勞退金可緩繳6個月

▲因應疫情影響，勞、就保及勞退金可緩繳6個月。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

立院衛環委員會今（11）日邀勞動部進行業務報告，在報告中指出，因應新冠肺炎疫情影響，勞動部也推出相關措施，除了之前的充電在出發計畫等，將提供勞、就保費及勞工退休金緩繳6個月協助。

勞動部指出，為協助勞工及企業共同度過此次疫情，投保單位、提繳單位或被保險人如果因新冠肺炎影響，導致營運或生計困難，而無法按期繳納勞、就保費或新制勞工退休金者，勞工保險局將提供緩繳6個月協助，且該期間免徵滯納金的協助措施。勞動部也提醒，在協助措施已欠繳勞、就保費者，也可以辦理分期攤繳。

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另外，勞保局也解釋，只要是公告中實施減班休息的產業及事業單位就可申請，但對於施行細節的部分也會盡快正式對外公告。

此外，行政院昨日也正式公布居家隔離/檢疫補貼辦法，每人每日可領一千元，14天下來最多可領1.4萬元，主要是因新冠肺炎接受隔離、檢疫者，或者為照顧隔離、檢疫者，而無法從事工作的照顧者，將可獲得每天1千元，最多14天，將可領1萬4千元，但有工作受薪者，不得重複領取。

補助辦法適用，可回溯至今年1月15日，自受隔離或檢疫結束日起，2年內均可向各地方政府提出申請。

對此國民黨立委吳斯懷也提出質疑，只要隔離或要照顧隔離者皆可申請，這樣是否會有民眾會「故意」前往疫區，而勞動部是否有任何防堵措施。

勞動部長許銘春則解釋，有關防疫隔離或檢疫補償都必須要遵守相關的防疫措施，因此若是有故意行為也會有相關措施可以檢視。