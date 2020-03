印度0感染→50確診！　慶典焚燒15公尺高「新冠病毒」怪物像抗疫

▲印度灑紅節(侯麗節)焚燒「新冠病毒」怪物像。(圖/路透社)

記者李振慧/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續擴散,印度衛生與福利部10日晚間宣布,全國確診病例達50例,而就在近日舉行的知名慶典活動侯麗節(又名灑紅節)中,竟然出現一具象徵是「新冠病毒」的巨型怪物像,並放火焚燒了雕像,象徵印度人將會戰勝病毒的樂觀精神。

新冠肺炎疫情剛爆發時,就在各國確診人數持續攀升之際,印度卻長期呈現「0感染」數據而一度獲得國際關注,有專家認為,可能與印度人常吃咖哩以及極端氣候等因素皆有助增加免疫力,如今又傳出另類抗疫方式,在祭典中焚燒新冠病毒怪物像而引發話題。

本月9日在孟買沃里(Worli)所舉行的Holika Dahan節慶中,出現了一具15公尺高的巨型怪物像,上面還註明是「冠狀病毒」,當地人還以射箭方式,一把火焚燒了這具雕像,象徵要讓這個病毒從此消失,現場民眾則揚起了歡呼聲。畫面在網路上獲得許多網友分享與討論,有網友大讚「太帥了」、「誰說印度人沒有創意」、「新冠病毒看到雕像表示:在開玩笑嗎?」。

