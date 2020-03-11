要在40歲和60歲病人間做選擇！義大利醫生爆哭：呼吸器根本不夠

▲義大利當地醫療資源極度緊張。（圖／達志影像／美聯社）

記者康心禹／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）在義大利迅速傳播，累計確診人數達到10149例，當地醫療資源極度緊張，醫院也已經飽和。義大利麻醉鎮痛重症醫學學會日前更建議，綜合考慮醫療資源和患者具體情況，對重症病房設定年齡限制。有醫護表示，不得不在40歲的病人和60歲的病人之間作出殘酷選擇，「我們都哭了」。

綜合外媒報導，由於新冠肺炎在義大利迅速擴散，醫院已經呈現飽和狀態，醫生被要求優先救治那些最有可能活下來的人。

義大利麻醉陣痛重症醫學學會主席Flavia Petrini說，「目前在義大利北部有500多名患者正在接受重症治療，我的同事們幾乎每天工作24小時，期間更被迫評估哪些病人較有機會康復。」

▲義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）於9日晚間宣布全國封鎖。（圖／達志影像／美聯社）

倫巴底大區（Lombardy）克雷莫納醫院（Cremona Hospital）的一名醫生匿名證實了這一可怕的處境，「在過去的幾天裡，我們不得不在一個40歲的病人和一個60歲的病人之間選擇，誰能接受插管，他們都有死亡的危險，這太殘酷了，我們都哭了，但沒有足夠的呼吸器。」

最令當局擔憂的是南部的7個貧困地區，這些地區有2100萬人口，衛生系統長期處於緊缺狀態，醫院設施破舊不堪，缺乏醫生、護士、擔架和床位。義大利衛生部長顧問Walter Ricciardi表示，「如果病毒迅速向南傳播，情況將無法控制。」

義大利公布最新疫情數據，過去24小時新增977例新冠肺炎確診，累計確診人數達10149，確診人數突破1萬人。另外，義大利新增死亡病例168例，累計死亡631例。