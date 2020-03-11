翔宇2月營收1.30億元　三八女王節有望挹注業績向上

▲翔宇旗下DV保養品牌。（圖／翔宇提供）

記者姚惠茹／台北報導

翔宇生醫（6539）公布2月合併營收1.30億元，較去年同期減少16.41％；累計今年前2月合併營收2.87億元，較去年同期減少13.71％。

翔宇表示，今年首季除了農曆新年、工作天數減少外，加上新冠肺炎疫情的延燒，使得消費者至藥妝通路、DV皮膚管理中心等實體通路的消費力道減緩，但公司自去年第3季起以優化整體營運表現為重心，強化線上電商平台的經營，降低翔宇營運表現受疫情干擾。

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翔宇進一步表示，以DV保健食品來看，包括「醇養妍」等因其產品配方的成分，帶動DV保健品的銷售金額較上月增加近2成，可見公司近3年期間奠定DV保健食品的產品獨特性、市場定位與品牌力。

翔宇指出，公司在產品訴求上仍持續以多種天然濃縮果汁、天然成分為主，並在產品正式在通路上架銷售前，堅持經過生化實驗室檢驗合格，更落實知名代言人與大數據分析的精準行銷策略的結合，以期創造優異的消費者回購率，打造DV保健食品為貢獻公司整體營運穩健成長的基礎。

展望今年第一季，雖然疫情干擾全球景氣與醫美保養實體通路的消費，但翔宇仍期待傳統「三八」女王購物節慶到來，在各大銷售通路祭出促銷活動與強化品牌力的行銷策略執行下，有望催動公司旗下DV保健食品與保養品在DV官網、momo購物網等電商平台的銷售業績。