新冠肺炎確診猛增…主持人直播到一半突下跪！「雙手合十」求民眾別出門

▲伊朗節目主持人突下跪要求民眾別外出。（圖／翻攝自IG／@simayazd，下同）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗新冠肺炎確診數突破8000例，死亡人數近300人，還有多名政府高層同樣染疫身亡，讓境內人心惶惶。伊朗一名電視節目主持人為了呼籲民眾防疫，竟在節目直播到一半，直接雙手合十跪在地上，要求民眾這段期間不要出門，並直說，「危險真的存在，沒人能夠避免。」

阿拉伯國有電視台（The Arabic One）一名主持人日前在節目中呼籲民眾，必須正視新冠病毒帶來的威脅，尤其伊朗不斷出現確診病例，同時人們還是依舊在外活動，「危險是真實存在的，沒人能夠避免感染，我會這麼說是因為身為一名男性、一位哥哥、一位父親，請你們聽我的話。」

接著，主持人突然雙膝一跪，雙手合十地對著鏡頭說，「我跪下來，懇請你們這幾天待在家裡，想想你們自己、家人和孩子。」

根據最新數據，伊朗目前累積確診數達8042例，死亡人數為291人；另外包含副總統，國會議員，國事顧問等，伊朗已經有多名高官確診，其290人國會中，至少有23名議員感染，占比高達8%。

伊朗塔斯尼姆通訊社報導，為了防止疫情擴散，司法部長9日表示，全國法院已批准釋放約70000名的囚犯，患有潛在疾病的囚犯應優先被釋放；他還呼籲，應讓更多的囚犯獲釋，同時也要考慮更多的預防措施來避免造成社會隱憂。