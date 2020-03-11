馬斯克回應Model 3減配「不賠償、不道歉」　陸車主擬集體提告





▲大陸車主擬集體提告特斯拉。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

日前大陸國產特斯拉Model 3，被消費者投訴自動駕駛處理器HW3.0版本，被「減配」為性能相差21倍的HW2.5版本，以致陸工信部下令整改，但對於特斯拉（中國）僅承諾免費更換，CEO馬斯克還在社群軟體上表示，「不賠償、不道歉」的作法，已經引起大陸消費者眾怒，準備集體上訴。

據《證券時報》報導，關於此次HW3.0芯片減配問題，已經有多個特斯拉車主群組、汽車論壇、電動汽車微博主等參與討論，質疑特斯拉中國在消費者不知情的情況下擅自減配；目前，部分大陸國內Model 3車主已在收集證據，準備集體上訴；也有車主向各大投訴平台進行了投訴，並陸續收到相關部門的反饋。

▲陸工信部約談特斯拉（上海）公司。（圖／翻攝大陸工信部網站）

事實上，大陸工信部裝備工業司已於昨（10日）約談特斯拉（上海）有限公司，並責令特斯拉（上海）有限公司按照《道路機動車輛生產企業及產品准入管理辦法》有關規定立即整改，切實履行企業主體責任，確保生產一致性和產品質量安全。

對此，特斯拉官方曾於3月3日發布聲明，表示硬體安裝的不一致，是受到疫情期間供應鏈的影響。聲明稱，「隨著產能以及供應鏈恢復，我們將按計劃，陸續為控制器為HW2.5的中國製造標準續航升級版Model 3的車主，提供免費更換HW3.0的服務，請有更換需求的用戶，通過特斯拉服務中心預約。」

▲上海特斯拉工廠。（圖／視覺中國）

但馬斯克隨後在推特上回應指出，「那些抱怨的人實際上並沒有選裝FSD功能，如果選裝了FSD功能，特斯拉會為他們免費升級為HW3.0芯片。」引起有車主向媒體反映，強調「實車與購車清單配置不符本身就涉嫌欺詐。」

據了解，特斯拉集團曾表示於上海工廠所生產製造的Model 3將會與美規版本一樣，使用最新的自動駕駛輔助系統處理器，但其交付的Model 3新車，配備的卻是舊款的2.5版本，未來Model 3即便透過線上更新，採用2.5版本處理器的車主，也無法使用特斯拉所提供的最新自動輔助駕駛相關功能。

值得注意的是，美國電動車大廠特斯拉，於近兩年積極布局中國大陸，其位於上海臨港的Gigafactory超級工廠，於去年底完工試產後，目前雖一度受疫情影響，但已恢復生產了近1000台可供銷售的整車，並達到周產量3000台的生產速度。

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