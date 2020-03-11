金價連漲3天後首次下跌0.9%　回應美股大漲、避險氣氛舒緩

▲黃金價格下跌。（圖／路透）

記者陳心怡／綜合報導

美國總統川普日前宣佈將出手救市，激勵美股反彈上漲，市場避險情緒降溫，週二（10日）國際金價收跌。4月黃金期貨收盤下跌15.4美元或0.9%，報每盎司1660.3美元。5 月交割的白銀期貨價格下跌 9.9 美分或 0.6%，收每盎司 16.955 美元。

這是黃金期貨連漲三天後，首次收跌，同日美股則是自 2008 年以來最深單日跌幅中大反彈，道指漲逾 1100 點，美國公債殖利率也向上躍升脫離歷史低位。

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金價周一觸及1,704.3美元，為自2012年12月以來主力合約的最高價。德國商業銀行分析師布里斯曼（Daniel Briesemann）指出，儘管美元走強和美債殖利率上漲對黃金造成了暫時打壓，但市場參與者對黃金的需求似乎仍然很大。

Oanda分析師摩亞（Edward Moya）表示，黃金一直不是明顯獲勝的交易，因為許多投資者也試圖減碼以切入股市，隨著公債殖利率出現穩定跡象，黃金短期內將有些掙扎。

黃金期貨今天仍持續下跌中，截至9點15分，4月黃金期貨收盤下跌2.7美元或0.16%，報每盎司1657.6美元。5 月交割的白銀期貨價格上漲 0.1 美分或 0.59%，收每盎司 17.06 美元。