澳幣匯價跌破20元...改寫10年新低！　換新台幣5萬多賺4200元

▲ 澳幣持續走低。（圖／pixabay）

記者李瑞瑾／綜合報導

澳幣匯率持續走低，根據台銀牌告的外幣現金賣出匯價，澳幣匯價跌破20元整數關卡，目前來到19.91元，再次改寫10年來新低。

據外媒報導，由於投資者繼續對新冠病毒(COVID-19)的全球影響感到擔憂，澳幣全面下跌。澳幣是一種商品貨幣，因此被認為是一種較高風險的貨幣，全球股市暴跌更導致澳幣遭拋售。

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雖然金融市場開始反彈，但澳幣仍在下跌，這是因為投資者仍擔心澳洲處於自1991年以來首次的衰退邊緣。新冠病毒引起的負面影響導致經濟增長放緩、市場信心下降，加上叢林大火對澳洲國內造成破壞，分析師預計，澳洲今年年初澳洲GDP將急劇下降，第一季度GDP將下降至-0.4％，接下來是第二季度-0.3％的降幅，結束了超過28年的經濟增長。

澳洲央行上週宣布降息，市場參與者預計澳洲央行將在4月再次降息，這也對澳幣帶來了壓力。根據彭博匯率，澳幣兌美元匯率持續走低，目前來到1.538澳幣兌1美元。

看到台銀牌告的外幣現金賣出匯價，澳幣匯價來到19.91元，不僅跌破20元大關，更來到10年以來新低。

若民眾要以新台幣5萬元換澳幣，今天的匯價可以換到2511元澳幣；若以近半年高點匯價21.76來算，則是可以換到2298元澳幣，可以多拿到213元澳幣，等於多賺到新台幣4240元。