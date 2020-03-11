美染病婦自我痊癒！　長文曝「無症狀者、檢測門檻太高」成防疫破口

▲ 伊莉莎白在臉書分享確診經驗。（圖／翻攝自臉書／Elizabeth Schneider）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延，全球已有逾11萬人感染，但大多數民眾對這種病毒了解不多，更增恐慌情緒。美國便有一名確診婦女在臉書撰寫長文，分享從感染、出現症狀、確診到治癒並解除隔離的過程，希望能為大眾解惑，短短2天內就有1.8萬次分享。

感染新冠肺炎的伊莉莎白‧施奈德（Elizabeth Schneider）9日在臉書發文說明， 她推測自己是在參加一場小型家庭聚會時被傳染。當時沒有任何客人出現咳嗽、打噴嚏等明顯症狀，結果在場卻有40%的人確診，且都是在聚會的3天後發病，出現相同症狀，「新聞說要勤洗手、避免和有症狀者接觸，我都照做了。除了完全不和人接觸，沒有任何方法可以避免感染。」

30多歲的伊莉莎白提到，新冠肺炎帶來的症狀會因個人體質和年齡而有所不同。她發病的第一天晚上發燒到39.4度，接著下降到37.7度，最低降到37.5，一度噁心想吐。

她身邊大部分確診的朋友年齡分布在40到50歲左右，共同的症狀是發燒和頭痛，持續約3天，加上嚴重的身體疼痛、關節疼痛及疲勞。發燒減緩後，有些人開始鼻塞、喉嚨痛，還有人出現腹瀉症狀，但只有極少數人有喉嚨發癢、咳嗽、胸悶或其他呼吸道症狀，病程平均約10至16天。

伊莉莎白指出，造成疫情擴大的關鍵在於，許多人在沒有咳嗽或其他呼吸道症狀時都無法接受病毒篩檢。她是經「西雅圖流感研究」（Seattle Flu Study）機構受檢後確診。該機構持續測試志願者的流感毒株，以研究社區傳播現況，幾周前開始提供新冠病毒隨機抽樣檢測，將伊莉莎白等呈陽性反應的志願者樣本送到華盛頓州國王郡衛生部門，確認他們都感染新冠病毒。

截至9日為止，距離伊莉莎白發病已經過13天，發燒症狀消退已經超過3天。國王郡衛生當局建議，出現症狀的患者應隔離7天，或在退燒72小時後才能出外活動。伊莉莎白已經滿足這2項條件，不用繼續隔離，但仍避免劇烈活動和大量人群。

伊莉莎白說明，「我沒有住院，並非每個國家都讓所有感染者住院治療。依我的情況來說，我甚至沒有去看醫生，因為我可以自我痊癒。這感覺像是一種難纏的新型流感病毒，和我曾經接種的疫苗所抵禦的病毒不同。」

伊莉莎白指出，缺乏檢測機制導致人們相信，他們只是感染感冒或其他病症，於是又傳染給大眾。更糟糕的是，沒有症狀的感染者參加社交聚會時也在傳播病毒，「我知道有些人認為，他們不會受到這種病毒影響，我也希望如此。但我相信，缺乏早期與預防性的檢測已經嚴重影響西雅圖民眾對抗新冠肺炎的能力。據我所知，西雅圖已經嚴重受到疫情影響。雖然我現在好多了，但我不希望這種令人不舒服的疾病發生任何人身上。」

她希望自己的經驗能夠幫助人們避免被感染，或是推動公衛系統讓人們盡早接受檢測，才能在病情惡化前隔離。她強調，「洗手不能保證不被感染，且無症狀者具有傳染力，可能在任何公眾場合出現在任何人身邊。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。