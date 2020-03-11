疫情衝擊全球股市大漲大跌　顧立雄送投資人8字箴言

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情牽動全球股市，美股近期暴漲暴跌，市場擔憂股市表現，而台股今（11）日開盤以11,022點開出、上漲19點，守在萬一關卡之上。金管會主委顧立雄對此表示，給投資人建議有8個字「長線布局、定期定額」。

美股近期大漲大跌，台股也難逃波及。金管會主委顧立雄今天出席財委會，他會前受訪時表示，給投資人8字建議，那就是「穩定布局、定期定額」，從新春開盤以來跌了近700點，但同時也爆大量，因此台股與美股的走勢是不一樣的。

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顧立雄進一步指出，台股在戒慎恐懼時，美股曾到歷史最高點，顯然台股並未出現雲霄飛車式的狀況，因此「沒有過度樂觀的理由，也沒有過度悲觀的理由」，大盤始終呈現階梯式的小漲或小跌。

顧立雄也提及，受到疫情影響，在每次台股下跌時，仍有逢低承接的買盤，也就是有量的出現，因此長期投資來看，仍是可逢低承接布局，對散戶來說，定期定額更能分散風險。

對於股市若發生非理性下跌，必要時會採取穩定措施，顧立雄則說，股市穩定措施已經準備好了，由於台股仍守在萬一關卡之上，目前還看不出有實現的時候，後續財金部會首長仍會密集關注、討論。

此外，疫情衝擊上市櫃獲利表現，顧立雄對此指出，2月是季節性因素，獲利呈現衰退情況，再來是疫情影響的程度，疫情終究會過去，無論是終端消費性需求或中間財的需求，若能快速回復的畫，不至於太大影響，但疫情擴大之際，對全球經濟勢必會有所影響，短期尚未看到曙光，整體來看，疫情對全球貿易、製造影響程度都很大。