女兒吵吃麥片惹怒毒媽　她爆氣「剁下小孩頭」接著沖熱水澡…警上門全看傻！

▲狠母因為女兒要求吃麥片，直接砍斷頭。（圖／翻攝自臉書@Justice For Giovanna）

記者陳亭伃／綜合報導

美國德州的海斯縣（Hays County）2017年發生一起殘忍的家庭悲劇。一名母親因為多年來有沉迷藥物的習慣，沒想到卻在女兒吵著想要吃麥片的時候，一氣之下竟拿刀剁下女兒的頭顱，甚至也刺傷原本想要阻止悲劇發生的公公。直到法官開庭時，女子的辯護律師仍堅持「被告是因為精神錯亂才釀成大禍，盼能判定無罪。」

根據英國《太陽報》報導，27歲的克莉絲（Krystle Villanueva）2017年1月時，因為年僅五歲的女兒吵著想要吃麥片，她一氣之下不僅毆打小孩後，因為公公阻止體罰，竟拿刀刺傷公公，事後並沒有冷靜情緒，反而殺紅眼的想要傷害女兒跟公公。

克莉絲的公公負傷逃出屋外後，趕緊報警並表示「孫女還在屋內，恐怕有生命危險」。警方接獲報案後抵達克莉絲家，卻發現克莉絲像是什麼都沒發生一般的走出浴室，警方隨後發現，克莉絲竟將女兒的頭顱切下，立即將她逮捕。

檢警調查，克莉絲疑似有精神方面問題，在開庭時辯護團多次想以「克莉絲精神狀態不佳，希望可以免罪或減刑」，而在克莉絲的體檢狀態中顯示，她犯案當下血液中有大量的酒精根大麻成分。法官認為，即便克莉絲有精神、用藥問題，也是因為過去曾有吸食毒品的原因。

最終法官判決，克莉絲因為謀殺女兒判處無期徒刑、不得假釋，另外使用致命武器加重攻擊罪則判刑20年。