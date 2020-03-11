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網購口罩加7元物流費不合理？經長沈榮津回應了：「要尊重！」

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▲經濟部長沈榮津表示，口罩國家隊陸續提升產能，助攻口罩日均產能達到1000萬片以上。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長沈榮津表示，口罩國家隊陸續提升產能，助攻口罩日均產能達到1000萬片以上。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

「口罩實名制2.0」將在明（12）日上線，對於網購防疫口罩須自行負擔7元物流費，不少民眾覺得「太貴、不合理」，經濟部長沈榮津今天表示，台灣口罩價格相對其他國家是合理的，網購口罩須透過超商業物流協助，要予以「尊重」，希望社會大眾從受益者的角度來看待。

立委謝衣鳳、陳椒華日前質詢表示，台灣製造口罩能量是否能幫助他國，形成「防疫外交」？沈榮津表示，口罩國家隊製作的防疫口罩配給，一向以國內優先為原則，先求穩定供應國內防疫需求，至於是否啟動防疫外交，經濟部會與外交部洽談。

請繼續往下閱讀...

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊全球，口罩成為重要防疫物資，政府斥資購置的新產線本周日均產量達920萬片，沈榮津表示，口罩配送仍會以實體藥局通路為主，網購則是顧慮上班族沒時間排隊，未來會將實體通路、網路訂購做一致性規劃，每人每周購買片數一致，不會減少實體藥局的配給。

依據經濟部本周與四大超商研商結果，口罩實名制2.0的網購口罩將統一在物流中心包裝，再送至各超商門市，以減輕超商第一線員工的負擔；經濟部也持續在第一線協調物流和付費機制，讓全民能以更便利的方式買到口罩。

另外，針對疫情衝擊國內經濟與產業發展，沈榮津表示，明天起將與民生化工、資通訊、金屬機電、內需服務型產業的業者面對面座談，了解產業現況與需求，以利擬定紓困方案。

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