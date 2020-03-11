川普不出席勝利日閱兵　普丁：不出席將會是他們錯誤的選擇

▲俄軍在紅場舉辦萬人閱兵，紀年二戰勝利71周年。（資料照／達志影像／美聯社）

實習記者周茹焮／綜合報導

續去年俄羅斯總統普丁發出「勝利日」（Victory Day）閱兵儀式邀請後，俄羅斯聯邦政府於10日收到美國外交部婉拒通知，總統川普將不會參與。川普曾在2019年11月表示，勝利日是一個很重大的慶典，「感謝普丁的邀請。如果能去，我將樂於出席這項活動。」

俄羅斯在5月9日將迎接戰勝納粹德國的第75週年，過去每年的當天，在莫斯科紅場都有盛大的閱兵儀式，以紀念蘇聯於二戰時期戰勝，因為當天德國簽署投降書。

自蘇聯解體後，俄羅斯改稱為勝利節，國家領導人也會前往紅場的無名烈士墓前敬獻花圈，並且在無名戰士墓長明火旁擺設固定哨位進行哀悼。到了晚上，莫斯科和各個城市鳴放禮炮，以紀念死難者，最後會燃放焰火慶祝反法西斯戰爭取得偉大的勝利。

▲美國目前還沒有確定出席這項活動的人選。（圖／維基百科）

普丁於10日向媒體表示， 只要是「反希特勒」聯盟的世界各國領導人都應出席這項活動。他認為，「正確的做法將會是基於國家的政治和道德立場出席這項活動。我們很期待他們的到來，但是出席與不出席都是他們的選擇，不過，我認為不出席將會是他們錯誤的選擇。」

川普曾在2019年11月表示，「勝利日是一個很重大的慶典…感謝普丁的邀請。如果能去，我將樂於出席這項活動。」一旦成真，將會成為他首度以美國總統的身分到訪俄羅斯。



由於5月的閱兵儀式將會是美國總統大選競選活動黃金時期，川普表示，「那時剛好是政治活動最敏感的時候，到時再看能不能出席活動。」雖然川普抑制希望能拉近華盛頓與莫斯科的關係，但雙方在核武控制上，俄羅斯疑似干預2016年美國大選等問題上，仍存在緊張關係。5月大選又逼近，民主黨做好彈劾他的準備，因此川普想出席活動並不容易。

不過，美國目前還沒有確定指派的人選出席這項活動。