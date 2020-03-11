　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

鼓勵輟學創業　馬斯克：大學基本上是為了「追求樂趣」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼馬斯克Elon Musk。（圖／路透）

▲馬斯克（Elon Musk）演講中提出對高等教育的看法。（圖／路透）

實習記者符芳萱／綜合報導

SpaceX創始人馬斯克（Elon Musk）在9日華府的2020衛星（Satellite 2020）會議演講中，被一位聽眾詢問關於大學教育的必要性，立刻反問 「莎士比亞有上過大學嗎？」他說，不需要上大學就能學到東西，而大學教育的價值，是在看到人是否可以在某件事上努力工作，「大學基本上是為了追求樂趣，是為了證明你能完成任務，但它們並不是為了學習。」

美國支付PayPal聯合創始人彼得•泰爾（Peter Thiel）在2011年開始資助大學生，要求他們輟學去創業。曾與矽谷這位億萬富翁蒂爾共同領導PayPal的馬斯克在創立SpaceX前，對高等教育持有一樣的看法。

CNBC指出，這些句子像是出現在「泰爾獎學金」（Thiel Fellowship）計劃網站首頁。事實上，官方主頁上寫著伏爾泰說過的名言——有些想法就是不能等（Some ideas just can‘t wait）。

▲▼泰爾獎學金官網（Thiel Fellowship）。（圖／Thiel Fellowship）

▲泰爾獎學金（Thiel Fellowship）官網寫著伏爾泰名言。（圖／Thiel Fellowship）

該計劃的目的是為了支持大學生輟學創業，每年會從全球挑選20至25名且不滿20歲的青少年，提供人脈、資源幫助他們創業。以「建造新事物，而不是坐在教室裡」 為宗旨，每名成員可以拿到10萬美元的獎學金，唯一的條件是大學生必須退學才能加入。

泰爾是2016年總統大選期間川普的聲援者之一，他將矽谷的自由主義歸類於高等教育，並在2018年對脫口秀主持人戴夫•魯賓（Dave Rubin）說，「受過太多教育的缺點之一就是，被洗腦的程度最大。」

馬斯克畢業於賓州大學（University of Pennsylvania），泰爾則是史丹佛大學（Stanford University）的法學學士學位。儘管馬斯克對大學教育表示懷疑態度，但SpaceX的許多職缺中都將學士學位或高等教育作為入職的基本要求。

ET快訊
摩鐵開房蔡宜芳...張益贍臉書早曝端倪「錯過的19歲」：合而
超越平時負荷量200％！義大利醫護崩潰　80歲以上患者直接被
蔡壁如：最重開除張益贍黨籍、請蔡宜芳離開
統一發票確定增開1組六獎200元　雲端發票500元獎加碼10
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

圍堵病毒！泰國暫停對台灣發放落地簽　18國受影響

「普丁任期歸零」修憲通過　國家不穩需掌權直到2036年

首爾才爆90人感染群…大邱也有「電話客服中心」淪陷　至少10例確診

彩排一半墜毀…首都空中竄大量黑煙　巴基斯坦F-16戰機傷亡未知

有夠髒！阿嬤搭車被要求「咳嗽要摀嘴」　竟然氣到咳他臉上

不斷更新／北海道確診數118人！東京迪士尼休園時間再延長　預計4月上旬開放

又翻盤！東京奧運組委會：「依原訂計畫進行」沒有商議延期舉辦

奧地利末代皇帝孫子確診　目前「隔離中」狀況良好

鼓勵輟學創業　馬斯克：大學基本上是為了「追求樂趣」

超越平時負荷量200％…義大利醫護崩潰　「80歲↑呼吸道感染者」直接被放棄！

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

Ella、蔡徐坤假演「開年會吃飯」　Lisa秒信萌答：我也餓了！

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

急診醫護訂便當低聲問：有外送嗎？ 老闆秒回「應該的」抵達堅持不收錢

圍堵病毒！泰國暫停對台灣發放落地簽　18國受影響

「普丁任期歸零」修憲通過　國家不穩需掌權直到2036年

首爾才爆90人感染群…大邱也有「電話客服中心」淪陷　至少10例確診

彩排一半墜毀…首都空中竄大量黑煙　巴基斯坦F-16戰機傷亡未知

有夠髒！阿嬤搭車被要求「咳嗽要摀嘴」　竟然氣到咳他臉上

不斷更新／北海道確診數118人！東京迪士尼休園時間再延長　預計4月上旬開放

又翻盤！東京奧運組委會：「依原訂計畫進行」沒有商議延期舉辦

奧地利末代皇帝孫子確診　目前「隔離中」狀況良好

鼓勵輟學創業　馬斯克：大學基本上是為了「追求樂趣」

超越平時負荷量200％…義大利醫護崩潰　「80歲↑呼吸道感染者」直接被放棄！

第二次包機》柳金財／兩岸合作防疫　緩解台灣反中氛圍

斗六流浪鱷有主人！男提照片「我阿公的」　縣府：依法查處

大學畢業沒工作　他網購種子租屋處頂樓搞「水耕大麻」

獨留牠在車上！汪眼神死「長按喇叭14秒」催人　駕駛全笑翻

圍堵病毒！泰國暫停對台灣發放落地簽　18國受影響

馬英九「人道關懷」掛嘴邊 楊文嘉：只說結論不負責任！

蔡宜芳爆摩鐵不倫戀　里長爸崩潰：不是她主動！唉…好不容易栽培出博士女兒

台灣蝙蝠測出6冠狀病毒「SARS、MERS都有」　中原大學：免驚！不會直接傳染

勇士季後賽出局！近10年首度單季50敗　拒取消比賽「請球迷自行承擔風險」

學測數學滿分1.4萬人創新高　藍委要教育部一個月內提檢討報告

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

超正嫩妻爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音

充氣城堡爆炸　3歲女童拋飛慘死

仙氣國中妹同框長腿高學歷親姊...網跪：神基因

外交部列20國媒體報導台灣防疫經驗

更／東京迪士尼休園時間再延長

更／日：東京奧運考慮延期1至2年

紐約州爆全美最大感染群！設「封鎖區」國民兵進駐

全球疫情地圖　台灣變「台北與鄰近地區」

BBC猛烈質問WHO駐中代表　卻得「平行時空回答」

快訊／英國衛生部高官確診！　曾與首相強生一同參加招待會

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

義大利醫護精神崩潰　「高齡呼吸道感染者」直接被放棄

助日防疫！唐鳳檢查程式碼改1字

新冠肺炎影響　法荷航空集團宣布停飛台灣班機

更多熱門

相關新聞

川普不出席俄羅斯勝利日閱兵

川普不出席俄羅斯勝利日閱兵

續去年俄羅斯總統普丁發出「勝利日」閱兵儀式邀請後，俄羅斯聯邦政府於10日收到美國外交部婉拒通知，總統川普將不會參與。川普表示雖有意參與，不過5月是政治敏感時期，很感謝總統普丁的邀請。

地方媽媽看到古宅黃綠色邪靈出沒

地方媽媽看到古宅黃綠色邪靈出沒

媽媽剛死　女兒卻接護士電話：體溫正常

媽媽剛死　女兒卻接護士電話：體溫正常

美確診婦：西雅圖檢測量太少

美確診婦：西雅圖檢測量太少

記者問是否接受檢測？川普：我沒必要

記者問是否接受檢測？川普：我沒必要

關鍵字：

彼得•泰爾Peter Thiel馬斯克Elon MuskSatellite 2020Thiel FellowshipDave Rubin北美要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

「F奶甜姐」蔡宜芳爆不倫　擁吻襲胸摩鐵煲愛直擊

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

王又正暴走嗆導播：就是兇你怎麼樣！

劉真搶救1月「體重僅剩3X公斤」

緋聞傳8年！炎亞綸鬆口談跟阿本的關係

劉樂妍天津返台遭爆「送進加護病房」

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

李來希轟「口罩實名制2.0」加7元運費：把人民當腦殘？

超正嫩妻爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音

7嫩模遭騙去金三角「逼做1對1」軟禁！慘淪禁臠崩潰

武漢專機違背台灣橫濱模式　只讓乘客戴口罩...拒穿防護衣

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

第二批包機延誤2小時173人登機

更多

最夯影音

更多
難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來
騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面