28歲男粉愛慘許光漢！神複製同款襯衫「塗1小時現省1000」　網讚爆：是天才

▲這位男粉用染衣服的染料筆畫的。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

超夯電視劇《想見你》不僅捧紅男主角，也讓大票劇迷深陷其中難以自拔。一名28歲男粉絲最近瘋狂迷上許光漢，甚至為了擁有同款襯衫，直接在家畫出一件，此舉雖然被友人吐槽，但網友們則一致獻上掌聲狂讚。

男網友在爆怨公社發文笑說，「我的朋友一直在刷新我的三觀，這是一個要28歲的人會做的事嗎？他最近很迷偶像劇男主角的穿著，瘋狂的模仿，那都還好...現在用畫的？有這種奇葩朋友有時真的有點無言。」

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▲看來中毒很深XDD。（圖／翻攝自爆怨公社）

昨晚，哥們突然傳了一張「許光漢同款襯衫」的照片，並誠心發問「這個看得出來是自己畫的嗎？」還得意地說，「不然一件太貴了，感覺很成功，1小時可以省1000元。」

從畫面中可見，這位哥們找來一件同為卡其色的襯衫，接著將兩側袖子的4分之3，分別塗上藍色和黃色，連衣領和口袋也上色，雖然顏色和實際的拼接襯衫有些不同，不過已成功抓住精髓。

▲網上一件賣980元。（圖／翻攝自爆怨公社）

po文一出，獲得廣大迴響，網友們紛紛笑回，「很屌啊，絕對人才」、「有這種幽默朋友真好」、「我覺得可以啊」、「他贏了，可以量產...手工的」、「顏質很重要，不小心就變作業員」、「這有特色～你朋友畫的我想買」、「這種朋友要珍惜，他想的永遠和你不同，搞不好未來要靠他吃飯」。

另外，原po也透露，經常被這位朋友逗笑，而且對方甚至打算穿這件襯衫出去約會，「大家正在阻止他，說服他別穿」。