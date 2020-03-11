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BBC猛烈質問WHO駐中代表　卻得「平行時空回答」：中國在為大家爭取時間！

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▲WHO駐中國代表高力（Gauden Galea）。（圖／達志影像／美聯社）

▲WHO駐中國代表高力（Gauden Galea）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

面對新冠肺炎在國際蔓延，目前約有112個國家傳出確診，在疫苗與藥物尚未問世的情況下，僅能依靠安慰性治療。對此世界衛生組織的抗疫建議也顯得相當重要，然而近日在《BBC》的專訪中，WHO駐中國台表高力（Gauden Galea）被問到過去中國疑似掩藏真實數據資料一說，遲遲不願正面回答，甚至嗆記者「你沒有參與過我們的會議，你不知道真實情況」。

根據《BBC》報導，BBC記者沙磊(John Sudworth)日前專訪WHO駐中國代表高力，一開始就破題問道「疫情初期，中國似乎試圖想要掩蓋信息」，而高力卻只回應「中國自己有宣布之前有一些缺點，而這些缺點不一定是流行病學調查的一部分」，顯然並不願意直接針對沙磊的問題直接回答。

接著沙磊又問道，這20年來中國已經第二次爆發大規模傳染病，因為欠缺透明度而變得更糟，除非WHO嚴肅質疑其中的問題，否則無法記取教訓。高力卻只回應「已經派出相關的專家、調查小組深入情況，了解傳染的原因」。此外，高力也表示一場大規模的流行病正在發生，但我們看到中國透過政府高層的領導、全國協調一致的努力，激增的數字如何平息，原本可能導致更多的病例，中國的衛生系統有更好的應對，「並為其他國家爭取時間，得以吸取這些教訓」。

最後沙磊提問，「對李文亮醫師這樣的前線人員，最大的敬意不是應該聽到他們的聲音，在質問政府時更強硬嗎？」這時高力卻暗嗆反擊「你並沒有參與我們的會議、或是國家衛健委的會議，我們每一周都有相關的研究，仔細研究這些事情，得到證據支持我們提出的主張」。

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