加油再等等！專家估下周油價大降3.8元「連三降」態勢確立

▲國際油價崩跌，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊旅運需求，專家預估下周國內油價可望再度回跌。（圖／記者姜國輝攝）

記者林淑慧／台北報導

國際油價近日崩跌，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊全球旅運需求，依據中油油價公式計算，專家預估下周汽油零售價格每公升可望調降3.8元，柴油零售價格則大降4.1元，油價連續三周降價的態勢確立，但最後調降幅度仍以台灣中油週日公布為準。

油價專家表示，指標油價已來到每桶33.63美元，較上周50.5美元狂跌33.4%，根據中油油價公式，在不考慮維持亞洲鄰國最低價的情況下，依據中油油價公式計算，預估下周油價調降3.8元，將是中油近期以來第三度調降油價，成為用車人在防疫期間的小確幸。

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不過，針對與石油輸出國家組織（OPEC）合作穩定油市，俄羅斯釋出抱持開放態度的訊息，激勵國際油價今天反彈大漲逾8%；油價專家提醒，由於國際油價近期波動較大，加上本周計算時間仍有數日，下周油價降幅仍有待觀察，最後調降幅度仍以台灣中油週日公布為準。

紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價昨天大跌25%後，今天大漲10.4%，收在每桶34.36美元。倫敦北海布倫特原油5月交割價昨天大跌24%後，今天大漲8.3%，收在每桶37.22美元。