美股道瓊暴漲1167點　台指期開盤卻下跌2點...透露多空觀望中

▲美股道瓊上漲 1167.14 點。回頭看台指期今（11）日開盤下跌 2 點，來到 10,979 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

美國總統川普週一盤後宣布，考慮推出薪資稅等實質性紓困措施，提振華爾街信心，週二（10日）尾盤時段傳出，川普將下調薪資稅至 0%，並用於今年剩餘時間，觸發華爾街買入訊號，美股深蹲起跳，最後兩小時大反彈，道瓊收漲逾 1000 點。回頭看台指期今（11）日開盤下跌 2 點，來到 10,979 點，透露多空觀望中。

美股道瓊指數上漲 1167.14 點，或 4.89%，收 25,018.16 點。標普 500 指數上漲 135.67 點，或 4.94%，收 2,882.23 點。那斯達克指數上漲 393.58 點，或 4.95 %，收 8,344.25 點。費城半導體指數上漲 98.34 點，或 6.31%，收 1,656.50 點。

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Bankrate.com首席金融分析師Greg McBride表示，美股的強勁反彈並不代表劇烈波動甚至最糟糕的時刻已經過去；在新冠肺炎疫情更明朗之前，市場會持續上下震盪。

許多人士提醒，紓困可能不足以減輕投資人的焦慮，尤其是衛生官員表示，全球新冠肺炎病例可能持續攀升。

截至今早8：47，台指期下跌 31 點，來到 10,950 點。