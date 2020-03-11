油價閃崩後強彈大漲逾8%　IEA警告：石油生產國勿玩「俄羅斯輪盤」

▲俄羅斯釋出與石油輸出國家組織（OPEC）合作的訊息，激勵國際油價反彈大漲逾8%。（圖／達志影像／美聯社）

記者林淑慧／台北報導

針對與石油輸出國家組織（OPEC）合作穩定油市，俄羅斯釋出抱持開放態度的訊息，激勵國際油價反彈大漲逾8%；不過，對於沙烏地阿拉伯和俄羅斯大打油價戰，國際能源總署（IEA）也提出示警，在石油市場中玩俄羅斯輪盤，可能會產生嚴重後果。

石油輸出國家組織與夥伴國（OPEC+）聯盟上週談判破裂，俄羅斯強力回應沙烏地阿拉伯掀起的石油價格戰，造成世界前幾大原油出口國之間產生持久裂痕，俄沙兩國準備進行持久戰。

請繼續往下閱讀...

沙烏地阿拉伯與俄羅斯因減產談不攏打起油價戰，加上新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，衝擊全球旅運需求，影響國際油價10日狂跌24%，創下1991年波斯灣戰爭爆發以來最大單日跌勢。

不過，俄羅斯能源部長諾瓦克表示，俄國對於未來和石油輸出國家組織（OPEC）合作穩定油市，抱持開放的態度，國際油價今天反彈大漲。

紐約商品交易所西德州中級原油4月交割價昨天大跌25%後，今天大漲10.4%，收在每桶34.36美元。倫敦北海布倫特原油5月交割價昨天大跌24%後，今天大漲8.3%，收在每桶37.22美元。

國際能源總署（IEA）執行董事比羅爾（Fatih Birol）向二大國表示，在石油市場中玩俄羅斯輪盤，可能會產生嚴重後果；伊拉克、安哥拉和奈及利亞等國家的穩定可能會受到威脅，若干依賴石油出口的國家則可能難以負擔基本的醫療健保支出。美國頁岩油熱潮可能會結束，隨著公司陷入財務困境，產量也將下降。