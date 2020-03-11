美國加州兩大音樂節「延後」避新冠肺炎　電子、鄉村樂友10月再相聚

▲科切拉音樂節（Coachella）順延。（圖／翻攝自臉書「Coachella 2020」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國新冠肺炎疫情逐漸擴大，繼「西南偏南」音樂節（SXSW）停辦後，由同一人分別創辦的科切拉音樂節（Coachella）和驛馬節（stagecoach），也決定將4月的表演期，推延至10月舉辦。

CNN報導，主辦公司「金音」（Goldenvoice）10日宣布，在河濱市（Riverside）和當地衛生當局的指引建議下，基於新冠肺炎疫情影響，決定延辦兩大音樂節，「這項決定出自全球當前的疫情不確定性，我們非常嚴肅地正視各位來賓、工作人員和當地社群的健康。我們呼籲美個人，遵循官方公衛機構的指導守則。」

科切拉音樂節於1999年首辦，在加州印第奧市（Indio）舉辦，曲風多為搖滾樂、獨立音樂、嘻哈、流行等。驛馬節則是大型的戶外鄉村音樂節，曲風已鄉村搖滾、南方搖滾、另類鄉村為主。

根據官方宣布220年最新的演出日期，科切拉音樂節將順延至10月9日開幕到11日，以及16日到18日，為期6天；驛馬節則是順延至10月23到25日。金音公司指出，所有已經訂購好4月份表演的觀眾，官方歡迎辦理改期手續，若10月份無法參加的觀眾，周五（13日）也會公布詳情。