送賓士給小三反被撞！董座「馬路中央下跪認錯」　正宮曝她4失控行為只為上位

圖文／鏡週刊

林以婕為了上位，使盡各種方式，據蘇睿騏元配透露，有次，蘇睿騏帶著妻女赴宜蘭瓏山林泡冷泉，享受難得的親子時光，林以婕卻不停地以未顯示來電，持續打電話給蘇睿騏，要求他盡早與元配攤牌，同時間，也打電話給蘇的元配，電話通了卻不講話，一個晚上打了十幾通，讓她不堪其擾。

▲趙元同（中）的女人緣好，在與梁靜茹協議離婚前，曾和林千又（左）及林以婕（右）同遊新加坡。（圖／翻攝自林千又IG）



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某天，蘇睿騏以應酬為由外出，直到半夜12點多都未返家，元配接到林以婕的來電，林以婕刻意擴音讓她聽見2人對話，話筒傳來：「你要跟她說啊！」林以婕數度逼蘇睿騏表態，蘇睿騏僅迂迴說：「要說甚麼？有甚麼好說？」兩人隨即爭吵，一切都聽在張姓元配的耳裡，回顧這一段，張姓元配說：「我的生活被她弄得亂七八糟！」

▲林以婕（右）曾為蘇睿騏（左）生下一子，兩人常帶著孩子出遊。（圖／讀者提供）



就在蘇睿騏與元配的關係因為婚外情而鬧僵，2016年父親節當天，蘇睿騏1人帶著已青春期的2個女兒到台北內湖某餐廳吃飯，林以婕得知後，立即帶著幼小的兒子前往，製造見面機會，沒想到最後她竟與蘇睿騏的女兒起口角，雙方吵得不可開交、爭到面紅耳赤，場面難堪又尷尬，最後不歡而散。

▲雖已是39歲熟女，林以婕對自己的身材相當有自信，常上傳一些辣照。（圖／翻攝自林以婕IG）



屢次逼蘇睿騏表態未果，林以婕竟還上演追車，當時，蘇睿騏仍是興櫃上市的易宏生技董事長，出入都有司機接送，有一次，林以婕開著蘇睿騏買給她的白色賓士座駕，刻意從後方追撞蘇睿騏的車子，當司機以為是小車禍，沒想到竟是林以婕逼迫蘇睿騏表態的大絕招。

▲林以婕在娛樂圈的關係似乎頗好，曾與玖壹壹成員春風（左）合照。（圖／翻攝自林以婕IG）



只見身材嬌小的林以婕將蘇睿騏揪出車外，逼迫蘇睿騏在馬路中央下跪認錯，司機見到這一幕，直覺得非常丟臉，不忍看老闆被如此對待，只能默默在車後指揮交通，此事傳回公司，聞者皆相當訝異，蘇睿騏竟然會屈服於林以婕的威逼。

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