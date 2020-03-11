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紐約州爆全美最大感染群！　州長急設「封鎖區」國民兵進駐：很不尋常

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▲▼紐約曼哈頓，一名行人戴著外科口罩外出,新冠肺炎,新冠病毒。（圖／達志影像／美聯社）

▲紐約人口眾多且稠密，疫情若大爆發恐難以控制。（圖／達志影像／美聯社）

中央社／記者尹俊傑

紐約州長古莫今天宣布，將在紐約市近郊、新冠肺炎疫情嚴重的紐羅希市劃設方圓約1.6公里的封鎖區，派駐國民兵協助學校消毒、向居民遞送糧食，防止疫情進一步擴散。

與此同時，新澤西州出現首例2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）死亡案例。一名確診染疫的69歲男子上週末就醫，之後兩度心臟病發，今天上午不治身亡。新澤西州新增4例確診病例，總數達15例。

隨著新冠肺炎疫情蔓延，紐約與新澤西州都已宣布進入緊急狀態。

在紐約州，新冠肺炎確診病例已達173例，其中108例集中在紐羅希市（New Rochelle）所在的韋斯切斯特郡（Westchester County）。當地一名50歲律師染疫，家人、鄰居與往來密切的家庭之後陸續確診。

古莫（Andrew Cuomo）在記者會表示，紐羅希市目前可能是全美最大新型冠狀病毒群聚感染地，「這在美國很獨特，我們沒有在其他任何地方見過。想想看，紐羅希確診病例比紐約市多一倍，這真的很不尋常」。

根據簡報投影片，紐約國民兵部隊已進駐紐羅希市一處衛生機關指揮中心「協助防疫」。

古莫說，州政府計劃以當地一座疑似爆發群聚感染的猶太教堂為中心，劃設方圓約1英里（約1.6公里）的「封鎖區」，由國民兵協助學校消毒、向接受隔離的居民遞送糧食。他強調，這項計畫不含封鎖街道，也不會限制人員流動。

根據規畫，自12日起，封鎖區內的學校和社區中心、宗教場所等大型集會地點將封閉兩週，雜貨店與小吃店等商家可持續營業。

新冠肺炎自1月起從中國逐漸向外蔓延，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，截至發稿為止，全球11多萬人染疫、逾4200人喪命，美國確診病例已突破800例、至少28人死亡。

紐約市確診病例新增16例，總數達36例。聯合國總部大樓已暫停開放民眾參觀，哥倫比亞大學、紐約大學等知名學府局部停課或改採線上教學。不過，紐約市尚未取消預定17日舉辦、有250多年歷史的聖派屈克節（St. Patrick's Day）大遊行。

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