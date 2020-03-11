　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美股反彈飆升1167點　川普宣布「激勵措施」3大指漲破4.8％

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 美國保守聯盟7日表示，一位出席年度會議的與會者確認感染新冠肺炎。美國總統川普、副總統彭斯等白宮高層都出席這場會議。。（圖／路透）

▲商人總統川普準備帶政府救經濟。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美股「猛爆性重挫」2013點、創下08年金融風暴最慘跌幅後，10日終於出現頗為強勁的反彈力道，全線谷底回升，標普500指數期貨，也激漲到觸發熔斷機制。股迷樂見收盤時，三大指數終於都漲收。

道瓊指數終場上漲1167.14點，或4.89％，以25018.16點作收；標普500上漲135.67％，或4.94％，收在2882.23點；那斯達克指數上漲393.58點，或4.95％，收在8344.25點。歐股方面少了美國總統川普的「激勵措施」，仍維持些微下跌，英國FT100跌5.54點，或0.09％，收在5960.23點；NQ德國指數下跌16.33點，或1.68％，收在954.32點；法國CAC40指數下跌71.3點，或1.51％，收在4636.61點。

疫情蔓延至歐美國家，導致義大利全國封城、美國潛在爆發社區傳染的危險，都引起世界更進一步的不安。商人出身的川普不甘疫情戳破美股氣球，導致觸發熔斷機制，因而不斷出言直指疫情相關新聞是假新聞，甚至忽略病患基數，拿1800萬流感患者和國內600多名新冠肺炎病例相比較。

為避免美股繼續下挫，川普10日和參、眾兩院的共和黨人共同舉會議，針對減免薪資稅、為受疫情影響的企業提供紓困金等進行討論。儘管專家補充細節仍有待討論才可能施行，消息一出後美股仍呈現劇烈有感反應，但在CNBC報導「激勵措施」帶來的振興恐怕不如預期後，漲幅縮小。

受到中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊後，美國已經開是加速考慮，是否將供應鏈從中國轉出其他國家，若成真，就符合當前的部分預測──美中加速脫鉤。白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）放話，「考慮到美國公衛、經濟和國防安全的未來，這是個必然的行動。」

ET快訊
拼命部長！東航192台人等7hrs武漢飛抵國門　陳時中04:
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新冠肺炎影響　法荷航空集團宣布停飛台灣班機

不斷更新／德國16邦「全線失守」政府追加340億防疫　義大利確診破萬人631死

紐約州爆全美最大感染群！　州長急設「封鎖區」國民兵進駐：很不尋常

美股反彈飆升1167點　川普宣布「激勵措施」3大指漲破4.8％

娶了超正嫩妻…竟爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音讓我睡不著

台灣防疫經驗世界都在看！　外交部列「20國媒體報導」

鄰居怕爆！奧地利宣布關閉西南邊境　禁止人員從義大利入境

不斷更新／病毒攻入非洲之心！剛果宣布發現首例確診　撒哈拉以南7國淪陷

快訊／波蘭陸軍總司令確診！參訪德國後驗出陽性　陪同人員全數隔離

日本組40人跨部會「口罩小組」　統一調度政府採購的口罩

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

吳尊為老婆親手繪製「愛情童話書」！　當NeiNei、Max面「親親放閃」❤❤

20m高空彈跳、刺激天堂盪鞦韆 台南十鼓文化村挑戰心臟極限！

Ella、蔡徐坤假演「開年會吃飯」　Lisa秒信萌答：我也餓了！

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

急診醫護訂便當低聲問：有外送嗎？ 老闆秒回「應該的」抵達堅持不收錢

新冠肺炎影響　法荷航空集團宣布停飛台灣班機

不斷更新／德國16邦「全線失守」政府追加340億防疫　義大利確診破萬人631死

紐約州爆全美最大感染群！　州長急設「封鎖區」國民兵進駐：很不尋常

美股反彈飆升1167點　川普宣布「激勵措施」3大指漲破4.8％

娶了超正嫩妻…竟爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音讓我睡不著

台灣防疫經驗世界都在看！　外交部列「20國媒體報導」

鄰居怕爆！奧地利宣布關閉西南邊境　禁止人員從義大利入境

不斷更新／病毒攻入非洲之心！剛果宣布發現首例確診　撒哈拉以南7國淪陷

快訊／波蘭陸軍總司令確診！參訪德國後驗出陽性　陪同人員全數隔離

日本組40人跨部會「口罩小組」　統一調度政府採購的口罩

2名媛確診新冠肺炎「入境時隱瞞不適」！害到「3000億賭王千金」隔離14天

新冠肺炎影響　法荷航空集團宣布停飛台灣班機

楊丞琳染橘一秒變回18歲！想當甜甜初戀少女　大推5款「焦糖髮色」

新冠肺炎「真相起源」後悔沒堅持踢爆　發哨人女醫：急診日接1523病人

劉樂妍天津返台證實「送進加護病房」！　北醫人員爆：和肺炎確診者有接觸

不斷更新／德國16邦「全線失守」政府追加340億防疫　義大利確診破萬人631死

拼命部長！東航192台人等7hrs武漢飛抵國門　陳時中04:17又現身了

紐約州爆全美最大感染群！　州長急設「封鎖區」國民兵進駐：很不尋常

美軍試射新型自走砲　天降「神劍」貫爆65公里外的廂型車

冬衣別收！下波水氣連下2天雨時間曝　「強冷空氣南下大降溫」凍3天探10度

駁火影片曝光！女警遭近距離開槍　驚險閃過...「連開15槍」擊斃兇嫌

國際熱門新聞

充氣城堡爆炸　3歲女童拋飛慘死

仙氣國中妹同框長腿高學歷親姊...網跪：神基因

外交部列20國媒體報導台灣防疫經驗

更／德國16邦「全線失守」　義大利確診破萬631死

超正嫩妻爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音

參訪德國　波蘭陸軍總司令確診

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

奧地利關邊境　禁止從義大利入境

更／剛果宣布首例新冠病毒確診

日本組40人跨部會「口罩小組」調度口罩

大邱前議員發燒2天突不治　死後確診

哈佛大學宣布：所有課程線上教學

美股反彈狂追回1167點！川普宣布「激勵措施」

2霸凌男逼死同學 書包淋辣椒醬

更多熱門

相關新聞

紐約州爆全美最大感染群！設「封鎖區」國民兵進駐

紐約州爆全美最大感染群！設「封鎖區」國民兵進駐

紐約州長古莫今天宣布，將在紐約市近郊、武漢肺炎疫情嚴重的紐羅希市劃設方圓約1.6公里的封鎖區，派駐國民兵協助學校消毒、向居民遞送糧食，防止疫情進一步擴散。

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

18台人拒檢　他爆氣：就丟包武漢啊

更／義大利確診破萬　累計死亡631例

更／義大利確診破萬　累計死亡631例

擊潰病毒「三大炮」研發中！台靠「四小刀」防守

擊潰病毒「三大炮」研發中！台靠「四小刀」防守

東航包機也飛了　4時15分抵桃機

東航包機也飛了　4時15分抵桃機

關鍵字：

美股北美要聞那斯達克指數道瓊指數標準普爾500川普武漢肺炎新型冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

緋聞傳8年！炎亞綸鬆口談跟阿本的關係

武漢專機違背台灣橫濱模式　只讓乘客戴口罩...拒穿防護衣

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

第二批包機延誤2小時173人登機

17歲少女暴斃無人知　還被多男輪流上

好市多開賣炸雞！網曝心得：和麥當勞一樣

南韓KBS員工確診新冠肺炎！

告別式會場2公尺高樹突倒下　一名婦人死亡

Live／華航包機169人抵台！陳時中到場

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

辛龍集氣劉真「心碎發文」：我的寶貝太想媽媽了

充氣城堡爆炸　3歲女童拋飛慘死

爆分手羅志祥！周揚青私人帳號曝光

東航192人到了　等7hrs抵達國門

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

更多

最夯影音

更多
騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」
難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

難以相信...女兒半夜突然離世 爸媽沉痛告白：她一定會回來

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

陸客夫婦台灣轉機回祖國避難！　塑膠簾防護傘罩全身...地勤看傻

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

婁峻碩帥喊「凡凡是我的女神」　以結婚為前提..先認真賺錢 ❤️❤️

吳尊為老婆親手繪製「愛情童話書」！　當NeiNei、Max面「親親放閃」❤❤

吳尊為老婆親手繪製「愛情童話書」！　當NeiNei、Max面「親親放閃」❤❤

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面