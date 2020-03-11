美股反彈飆升1167點　川普宣布「激勵措施」3大指漲破4.8％

▲商人總統川普準備帶政府救經濟。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美股「猛爆性重挫」2013點、創下08年金融風暴最慘跌幅後，10日終於出現頗為強勁的反彈力道，全線谷底回升，標普500指數期貨，也激漲到觸發熔斷機制。股迷樂見收盤時，三大指數終於都漲收。

道瓊指數終場上漲1167.14點，或4.89％，以25018.16點作收；標普500上漲135.67％，或4.94％，收在2882.23點；那斯達克指數上漲393.58點，或4.95％，收在8344.25點。歐股方面少了美國總統川普的「激勵措施」，仍維持些微下跌，英國FT100跌5.54點，或0.09％，收在5960.23點；NQ德國指數下跌16.33點，或1.68％，收在954.32點；法國CAC40指數下跌71.3點，或1.51％，收在4636.61點。

疫情蔓延至歐美國家，導致義大利全國封城、美國潛在爆發社區傳染的危險，都引起世界更進一步的不安。商人出身的川普不甘疫情戳破美股氣球，導致觸發熔斷機制，因而不斷出言直指疫情相關新聞是假新聞，甚至忽略病患基數，拿1800萬流感患者和國內600多名新冠肺炎病例相比較。

為避免美股繼續下挫，川普10日和參、眾兩院的共和黨人共同舉會議，針對減免薪資稅、為受疫情影響的企業提供紓困金等進行討論。儘管專家補充細節仍有待討論才可能施行，消息一出後美股仍呈現劇烈有感反應，但在CNBC報導「激勵措施」帶來的振興恐怕不如預期後，漲幅縮小。

受到中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）衝擊後，美國已經開是加速考慮，是否將供應鏈從中國轉出其他國家，若成真，就符合當前的部分預測──美中加速脫鉤。白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）放話，「考慮到美國公衛、經濟和國防安全的未來，這是個必然的行動。」