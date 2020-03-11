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台灣防疫經驗世界都在看！　外交部列「20國媒體報導」

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▲▼外交部列20國媒體報導台灣防疫經驗。（圖／取自外交部臉書）

▲外交部列20國媒體報導台灣防疫經驗。（圖／取自外交部臉書）

記者林彥臣／綜合報導

從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，在世界各國都在為防疫頭痛的同時，台灣的防疫經驗，卻成為國際媒體報導、借鏡的對象，外交部在臉書上就羅列了全球20個國家的主流媒體報導台灣的防疫經驗，顯示台灣的防疫工作到目前為止都堪稱全球典範。

外交部列出的全球20個國家的媒體，除了鄰近的日本、南韓、泰國亞洲媒體之外，北美的美國「外交家雜誌」、歐洲的英國「衛報」、德國「每日鏡報」、法國「世界報」、義大利「Formiche」雜誌、大洋洲的紐西蘭「紐西蘭廣播電台」、南美的智利「第三日報」、中東的卡達「半島電視台」、非洲的南非「Getaway」旅遊雜誌等國，都對台灣的疫情控制做出了報導。

外交部臉書指出，不論是17年前的SARS，還是當前延燒全球的新冠肺炎，走在防疫這條泥濘路上，台灣就是個沒有傘的孩子，只能冒著風雨不停向前奔，面對這次疫情來襲不管是、超前部署還是正向防疫，「目前為止我們守得還算不錯」。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中坐鎮每一場記者會。（圖／記者林敬旻攝）

外交部說，但大家拍拍肩膀跟自己說好棒棒之餘，我們仍然不能掉以輕心，因為 阿中部長 說「還有期末考要努力」，我們還是要團結一心把防疫視同作戰而且奮戰到底。

網友在外交部網站留言表示，「Proud of Taiwan government」、「So proud of my country」、「首抽抽到臺灣，我上輩子應該是拯救到宇宙~感恩的心」、「感謝外交部人員的努力，也希望所有駐外人員平安渡過疫情，尤其是重災區的外交人員」、「上輩子一定做很多好事才能當台灣人，謝謝政府」。

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