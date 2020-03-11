娶了超正嫩妻…竟爬上20歲兒床！他崩潰：那聲音讓我睡不著

▲瑪麗娜的前夫指控，妻子與兒子發生關係後竟裝沒事上床睡覺。（圖／翻攝balmasheva IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

俄羅斯35歲女子瑪麗娜（Marina Balmasheva）嫁給大10歲的丈夫阿列克謝（Alexey Shavyrin）後，被前夫爆料與20歲的兒子發生婚外情，導致雙方最近離婚。瑪麗娜經營的IG帳號有超過40萬名網友追蹤，因此雙方的指控也成為關注的焦點。

據《太陽報》報導，133公斤重的瑪麗娜13年前嫁給阿列克謝後，靠著運動逐漸受到58公斤，常在IG上分享減重、保養等經驗，吸引不少網友追蹤，但她卻突然與丈夫離婚，讓不少人霧裡看花。

▲▼瑪麗娜離婚後，與前夫的兒子交往。（圖／翻攝balmasheva IG）



阿列克謝日前上節目爆料，表示妻子減肥成功後，竟偷偷與前妻生下的兒子發生關係，「有一天，我聽到瑪麗娜正和兒子發生關係…幾分鐘後，她回房內躺到我旁邊…那天晚上我一個字都沒對她說」，忍耐不了的阿列克謝因此提出離婚，結束13年的關係。

對此，瑪麗娜反駁，她是在離婚後才跟兒子弗拉迪米爾（Vladimir）交往，表示她近年來有興趣的事物只有食物，「我發胖了，也想死於這樣的生活」，「我知道弗拉迪米爾未來可能會遇到另一個年輕的女人並離開我，但我認為他將成長為一個勇敢的真男人」，「現在的我對他很滿意，這是最重要的」。

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