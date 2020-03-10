性愛毒趴猝死！17歲少女暴斃無人知　還被多男輪流性侵





圖文／CTWANT



台中一名何姓男子去年7月在臉書邀約友人參加性愛毒趴，再從台南找來一名17歲傳播妹同歡，男子明知少女已經吸食毒品3天3夜，卻還提供毒品「喵喵」等毒咖啡包供少女服用，少女昏迷後，被男子等人輪流性侵，甚至還拍少女裸照上傳群組，其中1名男子向少女求歡時，才發覺她已氣絕，何男等人最後全數開溜。

檢警調查，以22歲何姓男子為首的6名男子，在摩鐵內開性愛毒趴，何男透過陳姓友人介紹，認識年僅17歲的少女，少女在2019年7月13日晚間,與何男聯絡，表示自己很難過，何男便要少女到台中市豐原區一家超商，何男等共6名男子，明知少女3天沒有睡覺，之前還從另間摩鐵前來，應該有施用毒品，卻仍決定辦毒趴。





其中，一名鄧姓男子事先以4000元向藥頭「魯夫」買了10包毒咖啡，其中內含毒品「喵喵」(為第三級毒品甲基甲基卡西酮)，供眾人服用，少女還用了3包。14日凌晨，少女陷入昏迷，眾人色心漸起，何男和友人莊男先後指侵少女1次，接著由另名吳姓男子跟進猥褻，莊男於賴姓友人買回保險套後，趁少女昏迷性侵1次。凌晨5點左右，鄧男女友從外返回見狀，大罵眾人「人渣」。

何男見狀只好叫計程車，命莊男將少女抱上計程車，何男也上車帶著少女一起離去，莊男則騎機車離開。何男隨後改將少女帶到豐原區一家商務飯店，對少女性侵、指侵各1次，並以手機拍攝少女裸體及性交畫面共4張，並於上午8點左右離開飯店。





吳男9點到達飯店後，見少女仍昏迷不醒時性侵，並拍攝裸照傳給另一名賴姓好友(20歲)，賴男收到照片後趕赴現場，但他表示僅拍攝少女裸體、上傳到群組後，在浴室沖澡，約11點就離開。直到12點，何男再回到飯店，隨後於下午1點左右和吳男一前一後離開飯店。

飯店人員下午5點30分左右又入內打掃時，才發現少女死亡多時，立即報警處理。法醫相驗、解剖後發現，少女死因為使用過量毒品，分別是第一級毒品海洛因、第三級毒品喵喵、K他命及一粒眠、第四級毒品硝西泮等毒品，加上飲酒，導致急性中毒死亡。

台中檢方分別依轉讓禁藥致死、乘機性交、乘機猥褻、拍攝少年猥褻片等罪起訴6人，不過6人在台中地方法院審理時，皆否認轉讓禁藥，目前全案仍在審理中。

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