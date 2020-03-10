不畏疫情黑天鵝襲擊！15家金控前2月賺730億　富邦金續奪EPS獲利王

▲2月份15家上市櫃金控獲利。（圖／記者紀佳妘、吳靜君製表，點圖可放大）

記者紀佳妘、吳靜君／台北報導

上市櫃15家金控2月獲利今（10）日全數出爐，儘管受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，15家金控2月單月稅後純益328.61億元，累計前2月稅後純益730.29億元，其中富邦金以每股稅後盈餘（EPS）1.45元，穩居金控每股獲利王寶座。

觀察金控獲利表現，富邦金以每股稅後盈餘1.45元，穩居金控每股獲利王，緊追在後的是國泰金（1.38元），排名第三的則是新光金（0.49元），名列第四的是中信金（0.47元），至於第五名則是玉山金（0.28元）。

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富邦金控公布2月自結獲利，在富邦人壽投資績效表現亮眼、台北富邦銀行淨利息收益成長動能穩健帶動下，單月稅後純益53.05億元，較去年同期成長85%，每股盈餘（EPS）為1.45元，位居金控每股獲利王。

國泰金控2月稅後盈餘82.9億元，創下歷年2月新高紀錄，累計前2月稅後盈餘達184.2億元，每股稅後盈餘1.38元，其中國泰人壽持續強化價值導向策略，加上實現股票及債券資本利得，國壽2月稅後淨利59.1億元，而國泰世華銀行獲利穩健成長，單月稅後淨利21.4億元。

在股債利得實現帶動下，新光金控2月自結獲利繳出漂亮的成績單，單月稅後盈餘43.34億元，累計前2月稅後盈餘61.25億元，較去年同期成長近7成，每股稅後盈餘達0.49元，主要是新光人壽股債利得較多，單月稅後盈餘37.78億元，累計前2月稅後盈餘51.63億元，成為金控獲利引擎。

中信金控2月稅後盈餘為47.93億元，累計前2月稅後盈餘91.42億元，較去年同期成長24%，每股稅後盈餘為0.47元，主要是金控核心業務維持穩健表現，儘管信用卡消費金額受到疫情影響，但存放款及財富管理業務動能維持平穩，銀行整體獲利表現穩健；保險業務受惠債券殖利率走低及美元升值，投資收益有不錯表現。

玉山金控2月稅後盈餘13.92億元，累計前2月稅後盈餘32.6億元，較去年同期減少7.3%，每股盈餘0.28元。不過，玉山金表示，面對大環境不確定性因素，將持續強化跨境整合、數位轉型及風險管理，穩健發展各項業務。

另在4大公股金控當中，兆豐金成為公股表現最亮眼金控，兆豐金所公布的獲利來看，2月稅後純益為15.34億元，累計前2月稅後純益為34.94億元，每股稅後純益為0.26元；兆豐金2月獲利不僅較1月明顯減少，且前2月獲利也不如去年同期已經達到50億元以上的好成績。

兆豐金表示，主要是因為2月利息收入確實有比較少，加上兆豐銀對寶德科技曝險大約21億元，已經提存了4至5億元，使得銀行2月僅賺了12.95億元。此外，由於金融市場波動，兆豐證券2月僅賺1800萬元、兆豐產險甚至還小虧了2,100萬元，使得兆豐金2月獲利表現有些遜色。