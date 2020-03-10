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網購族注意！海關嚴格執行快遞包裹實名認證　4月16日正式上路

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▲▼大陸雙11快遞包裹海。（圖／CFP）

▲快遞包裹。（圖／CFP）

記者吳靜君／台北報導

網購族注意！海關將推動實名認證制度，自4月16日起收件人未經實名認證的包裹，首次可放行通關，但第2次將不受理通關，影響所及民眾可能收不到包裹，所以提醒民眾快下載官方APP，避免收不到網購包裹。

為解決長期快遞貨物冒名通關、出事後難以追查的問題，以確保稅捐收取，財政部關務署近年推動實名認證機制，近期有更進一步的動作。

請繼續往下閱讀...

自4月16日起進口快遞貨物如果收件人沒有經過實名認證，首次仍會收單讓貨物通關，但要求報關或者快遞業者通知收貨人辦理實名認證，否則將不再受理通關，再收件人補完成實名認證之前，包裹恐怕無法進入台灣。

為了讓4月16日的實名認證制度可以順利上路，3月16日將先行試辦，試辦輔導期從3月16日到4月15日約一個月的期間，輔導期間收件人如果未實名認證的包裹，雖仍會收單，但是會提醒快遞業者及報關業者從4月16日起，如果還遇到同樣情況，恐怕就不受理報關。

影響所及，將是民眾會就此收不到網購的包裹或者更晚收到包裹。但是民眾應該如何實名認證，影響到權益？官員表示，民眾只要下載官方的實名認證APP「EZ WAY易利委」，並且註冊、完成認證，未來網購包裹就可以順利通關，速度不受影響。

目前民眾有下載APP、完成實名認證，包裹通關實海關就會直接受理，接下來則會推動逐筆申報，使用實名認證APP確認報關內容無誤後，海關再受理報關，提升認證的強度。

關務署統計，快遞包裹件數逐年成長，去年進口低價快遞貨物（簡易報單）件數達6223萬件、再創歷史新高；目前估計每年約300萬人次從海外進口包裹，至今約有16萬人（約8%）辦理實名認證。

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