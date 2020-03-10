新冠肺炎疫情對全球經濟衝擊　將更勝SARS

▲中國大陸的經濟在全球比重愈來愈重，因此新冠肺炎對於全球經濟衝擊，將比SARS還嚴重。（圖／路透）

記者吳靜君／台北報導

資誠聯合會計師事務所今（10）日發布《全球經濟觀察》報告，報告指出，新冠肺炎(COVID-19)擴散，將衝擊全球服務貿易，包括旅遊業及運輸服務出口業，同時，也將加深全球商品貿易市場的趨緩。

根據報告顯示，中國大陸是全球最大的國際觀光客來源國，在2018年，中國大陸觀光客的境外旅遊次數達1.5億次，境外消費約占全球遊客的境外消費的五分之一。由於中國大陸及各國觀光客驟減，將衝擊全球旅遊和觀光業，至於衝擊的嚴重程度，必須視各國旅遊限制的持續時間以及此病毒的傳播範圍而定。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，2003年SARS期間，中國大陸經濟只占全球經濟不到10%（以購買力平價PPP）；而現在中國大陸的經濟已佔全球20%，中國大陸占全球出口金額占11%，相較於SARS，新冠肺炎疫情對全球經濟的影響可能更大。

此外，2001年中國大陸加入世界貿易組織（WTO），各國企業愈來愈依賴包含中國大陸在內的供應鏈，與其他西方已開方經濟體相比，東南亞經濟體更依賴中國大陸為其商品來源，包含越南、柬埔寨、馬來西亞；泰國等。東協國家占全球經濟比重大約6%~7%，若東協經濟成長趨緩，也將造成全球經濟成長的負擔。

資誠聯合會計師事務所所長周建宏表示，現在仍無法預估疫情對經濟造成的具體經濟數據，但可以確定的是，疫情已對全球市場產生不確定性，建議企業必須具備緊急應變能力，包含供應鏈、危機管理、稅務策略、防疫策略、法律、風險管理級人才等各項議題，減緩疫情帶來的衝擊，甚至化危機為轉機。