　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

新冠肺炎疫情對全球經濟衝擊　將更勝SARS

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼中國國旗,五星旗,五星紅旗。（圖／路透）

▲中國大陸的經濟在全球比重愈來愈重，因此新冠肺炎對於全球經濟衝擊，將比SARS還嚴重。（圖／路透）

記者吳靜君／台北報導

資誠聯合會計師事務所今（10）日發布《全球經濟觀察》報告，報告指出，新冠肺炎(COVID-19)擴散，將衝擊全球服務貿易，包括旅遊業及運輸服務出口業，同時，也將加深全球商品貿易市場的趨緩。

根據報告顯示，中國大陸是全球最大的國際觀光客來源國，在2018年，中國大陸觀光客的境外旅遊次數達1.5億次，境外消費約占全球遊客的境外消費的五分之一。由於中國大陸及各國觀光客驟減，將衝擊全球旅遊和觀光業，至於衝擊的嚴重程度，必須視各國旅遊限制的持續時間以及此病毒的傳播範圍而定。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，2003年SARS期間，中國大陸經濟只占全球經濟不到10%（以購買力平價PPP）；而現在中國大陸的經濟已佔全球20%，中國大陸占全球出口金額占11%，相較於SARS，新冠肺炎疫情對全球經濟的影響可能更大。

此外，2001年中國大陸加入世界貿易組織（WTO），各國企業愈來愈依賴包含中國大陸在內的供應鏈，與其他西方已開方經濟體相比，東南亞經濟體更依賴中國大陸為其商品來源，包含越南、柬埔寨、馬來西亞；泰國等。東協國家占全球經濟比重大約6%~7%，若東協經濟成長趨緩，也將造成全球經濟成長的負擔。

資誠聯合會計師事務所所長周建宏表示，現在仍無法預估疫情對經濟造成的具體經濟數據，但可以確定的是，疫情已對全球市場產生不確定性，建議企業必須具備緊急應變能力，包含供應鏈、危機管理、稅務策略、防疫策略、法律、風險管理級人才等各項議題，減緩疫情帶來的衝擊，甚至化危機為轉機。

ET快訊
快訊／華航包機1女乘客「體溫37.1度」　一家三口被請下飛機
昨天才暴跌…美股期指「漲到熔斷」！　三大指期貨瘋狂反彈
1乘客體溫過高！華航包機「滑回停機坪」　起飛時間未定
幕後／專機接回滯留國人沒讓步！採台橫濱模式　關鍵轉折曝光
金價多頭上看1800美元！黃金王子教你「倒三角投資術」穩賺
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

油價戰爆發！沙國4月「日產1230萬桶」　股價秒飆回

昨天才暴跌…美股期指「漲到熔斷」！　三大指期貨瘋狂反彈

新冠肺炎疫情對全球經濟衝擊　將更勝SARS

星展銀送財管客戶染疫慰問金　金管會：保費500元內不違規

南茂董座擔任疫情總指揮　現金股利1.8元、殖利率5.53%

影／債券型基金挑選有訣竅　專家達人這麼說

併購效益抵銷疫情衝擊！台達電2月營收年增1%　光寶科衰退20%

金價多頭上看1800美元　黃金王子教你「倒三角投資術」穩賺黃金財

疫情悲觀拖累美股崩跌！　富達：市場需更多貨幣及財政政策激勵

疫情衝擊台股免驚　金管會喊話：基本面佳、高殖利率成競爭優勢

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

騎士逆向撞車...狂跳針嗆：怎樣啦 抄球棒想動手！嗆民眾「不爽逆？」

日男讚台灣防疫政策「讓人安心」 支持加入WHO：全世界都該學習

萌貓梳毛「白眼翻到後腦」氣噗噗　表情包get！網虧：需要潤髮嗎？

桃園野溪秘境！全台唯一瀑布溫泉 她穿比基尼享受腳底「天然SPA」

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

油價戰爆發！沙國4月「日產1230萬桶」　股價秒飆回

昨天才暴跌…美股期指「漲到熔斷」！　三大指期貨瘋狂反彈

新冠肺炎疫情對全球經濟衝擊　將更勝SARS

星展銀送財管客戶染疫慰問金　金管會：保費500元內不違規

南茂董座擔任疫情總指揮　現金股利1.8元、殖利率5.53%

影／債券型基金挑選有訣竅　專家達人這麼說

併購效益抵銷疫情衝擊！台達電2月營收年增1%　光寶科衰退20%

金價多頭上看1800美元　黃金王子教你「倒三角投資術」穩賺黃金財

疫情悲觀拖累美股崩跌！　富達：市場需更多貨幣及財政政策激勵

疫情衝擊台股免驚　金管會喊話：基本面佳、高殖利率成競爭優勢

油價戰爆發！沙國4月「日產1230萬桶」　股價秒飆回

第二批包機怎麼談成功？　王定宇：負責總指揮是陳其邁

楊超越「自拍照有菸」秒刪仍惹議！　室友身分曝光…被砲轟道歉：給她添麻煩了

BTS「睽違10個月回歸碰上肺炎」演唱會也泡湯　RM吐真話：很痛苦、非常委屈

快訊／華航包機1女乘客「體溫37.1度」　一家三口被請下飛機

媽媽體溫37.1度未過關！武漢華航包機重開艙門檢疫　一家三口將下機

中學五人制／衛冕軍竹縣博愛再闖決賽　教練坦言很訝異

新冠肺炎影響再＋1　盧廣仲春季巡迴「4場全延期」

中職／熱身賽19戰64轟太驚人　聯盟澄清非庫存彈力球

中職／桃猿新洋投尼寇力初亮相　先賞中信兄弟3上3下

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

財經熱門新聞

加油再等等！專家預估下周油價可能大跌3.8元　創四年新低

分析師：原油已成為比新冠病毒更嚴重的問題

史上第2次熔斷　美股4分鐘蒸發3兆美元

即／美股暴跌中　道瓊狂洩1800點

免稅門檻報你知！　單身族、一家四口的繳稅門檻一表看懂

美股黑色星期一　恐慌指數漲40％

蘋果來台買綠電　找上本土老牌醬油廠

黃金多頭　黃金王子教你倒三角投資術

道瓊重挫觸碰熔斷　美股跟跌一路溜滑梯

ET民調／新冠肆虐！前三名最慘行業出爐　27.2%民眾收入受影響

油價崩跌「加油再等等！」　專家估下周油價擬降3.7元

美股慘崩逾7%　台股早盤下跌逾百點

羅麗芬-KY去年EPS10.50元　擬配發現金股利7元

美股道瓊期貨崩1300點

更多熱門

相關新聞

投資人心理恐慌：疫情何時結束

投資人心理恐慌：疫情何時結束

瓊指數一天下跌2013.8點，一方面與油價和疫情兩隻黑天鵝有關以外，作者認為，另外一個重要因素與投資者的心理恐慌有關，因此股市才會做出這麼大的反應。

疫情擴散　3月出口恐負成長

疫情擴散　3月出口恐負成長

政府紓困還能有哪些配套？

政府紓困還能有哪些配套？

新冠肺炎結合「2特性」！他直呼：職涯中最恐怖

新冠肺炎結合「2特性」！他直呼：職涯中最恐怖

新冠肺炎衝擊房市　英房仲憂：3月底是最嚴重時期

新冠肺炎衝擊房市　英房仲憂：3月底是最嚴重時期

關鍵字：

全球經濟SARS衝擊

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥突爆分手周揚青…經紀公司首發聲！

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

6男揪17歲妹開毒趴「輪流玷汙」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞

陳艾琳認了「約過砲」老公也知道！

姊染新冠肺炎亡　健身教練伴屍24小時求救：我們被拋棄

小彬彬放閃小13歲越南女友！網：旁邊是你阿姨嗎

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

莉婭認了「我喜歡女生」

第二批包機延誤2小時173人登機

只丟1塊錢！他海存8桶重破400kg　粗估金額曝光

JIN「超稀有黑卡」韓網全跪了

陳綺貞陷不倫戀「近況曝光」！

路易莎必點飲品！內行答案一面倒

即／義大利全國封城！　不准離開居住地

辛龍集氣劉真「心碎發文」：我的寶貝太想媽媽了

更多

最夯影音

更多
大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒

大型狗奴天堂！台中「寵物餐廳」　10隻阿金任人摸...她直呼：好療癒
台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

台電3工人搭流籠下班慘死！ 「說了不能載人」他嘆：有人便宜行事

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

陸女機上對空姐狂咳遭鎖喉壓制 下秒失控怒吼：我犯什麼錯了！

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

台灣背包客遊印度被趕出旅館！ 因疫情慘變人球...她嘆：很扯

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

詭異！機車親子雨衣超像神主牌網笑：Joeman這姿勢很不OK

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面