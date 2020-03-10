星展銀送財管客戶染疫慰問金　金管會：保費500元內不違規

▲星展銀宣布，針對3大類客戶，提供法定傳染疾病慰問金保障。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情擴散全球，星展銀行（台灣）今（10）日表示，針對財管、私人銀行及信用卡共3大類客戶，明天起享有為期45天的法定傳染疾病慰問金保障。

星展銀行（台灣）消費金融處處長孫可基表示，為提供客戶更全面的保障，這次與安達產險簽署合作方案，也是業界首創，新增客戶權益，提供客戶法定傳染疾病慰問金保障，包括星展豐盛理財客戶、星展豐盛私人客戶與星展信用卡卡友，均可享有為期45天的法定傳染疾病慰問金保障。

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星展銀表示，2020年3月11日起至4月15日止，年齡介於20歲至75歲的星展豐盛理財客戶和星展豐盛私人客戶，可親赴各分行申請，即可獲得45天的保障專屬權益，自申請日翌日凌晨起算（含前14天等待期），不慎感染包含新冠肺炎在內的法定傳染疾病，即可申請2萬2,000元的法定傳染疾病慰問金。

此外，所有星展銀行（台灣）信用卡卡友（正附卡持卡人皆適用），不限年齡、無須登錄，持卡人只需於3月11日至4月15日間，不限金額、任刷一筆新增消費（以該期間內第一次刷卡消費日期為準），刷卡翌日凌晨起，即刻享有為期45天（含前14天等待期）1萬2,000元的法定傳染疾病慰問金保障。

不過，外界認為銀行與保險業者合作是否有「假關懷、真促銷」的疑慮，金管會保險局表示，星展銀與安達產合作，提供2種商品，其中財管客戶是個人法定傳染病補償健康保險，而信用卡客戶則是信用卡綜合保險，由於星展銀有支付保費，安達產也有收到保費，符合保險對價原則，但也提醒慰問金只能作為關懷保戶支用，不能作為促銷手法。

另在財管客戶部分，屬於個人險保單，因此要保人、被保險人都是客戶，因此到分行申請時，需填寫邀保書；至於信用卡部分，要保人為星展銀，被保險人、受益人都是卡友。

銀行局也對此說明，信用卡部分屬於團保，財管客戶則是客人保單，由於星展銀幫客戶付保費，依照現行法規中，為維護客戶關係、業務推展或企業形象，推廣活動贈品以500元為上限。

銀行局指出，初步了解後星展銀這次推出的服務，類似送客戶贈品（保單），由於銀行幫每一位客戶付保費不超過500元，同時保障只有45天，因此目前看起來並未違反相關規定。