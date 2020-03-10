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南茂董座擔任疫情總指揮　現金股利1.8元、殖利率5.53%

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▲日本芯片製造商瑞薩電子（Renesas Electronics, ルネサスエレクトロニクス）的微控制器，計畫將生產線外包至台灣半導體製造公司。（圖／路透社）

受到記憶體需求回升，南茂去年營運創下好成績。（圖／路透社）

記者周康玉／台北報導

封測廠南茂（8150）今（10）日舉行法說會，去年全年稅後淨利25.84億元，年增達134%，EPS 3.55元，同時公布每股將配發1.8元現金股利，現金配發率逾五成，以今日收盤價32.5元計算，殖利率5.53%。

針對新冠病毒（COVID-19）影響，南茂董事長鄭世杰表示，因為疫情管制措施使大陸復工遞延影響，不確定因素仍高，但整體產業趨勢不會改變，但要等復工狀況確立後會更明朗。此外，南茂也成立疫情小組，由鄭世杰帶隊總指揮，針對各項因疫情的是像一對一提出應變機制，並確保原料供應無虞。

請繼續往下閱讀...

南茂去年營收203.37億元，年增10.05%，為歷史次高；毛利率19.3%，較前年增加0.74個百分點；營益率12.08%，較前年增加0.72個百分點；稅後淨利25.84億元，較2018年11.03億元大幅成長134%，EPS 3.55元，優於前年的1.37元。

鄭世杰表示，去年在經歷記憶體庫存消化、記憶體市況回溫、驅動IC產品需求持穩下，使去年營收創近五年新高；今年第一季在記憶體與驅動IC封測需求增加，將淡季不淡，力拚歷年同期新高。然而第二季由於手機需求不穩定影響TDDI需求，將會小幅下滑；第三季如果在疫情穩定下，將會大幅回升。

南茂同步公布2月合併營收為18.87億元，月增長8.96%、年增42.09%，累計今年前2月合併營收36.2億元，較去年同期增長25.76%。

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