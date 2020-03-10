併購效益抵銷疫情衝擊！台達電2月營收年增1%　光寶科衰退20%

▲台達電2月營收年對年不減反增。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

台達電（2308）今（10）日公布2月營收為152.64億元，月減21%，雖然為近一年新低，但較去年同期增加1%；光寶科（2301）2月營收為86.7億元，年減20%及月減23%雙衰退。

主要受新冠肺炎（COVID-19）導致農曆春節延後復工影響，光寶科2月營收年減兩成，累計今年一至二月合併營收為199.8億元。產品銷售營收占比方面，光電、資訊產品與儲存裝置部門營收佔比分別為21%、62%與11%。預計在大陸各廠區返崗率陸續提升與中國以外廠區全力調度生產支援下，三月整體出貨與營運將優於二月。

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台達電同時通過去（2019）年盈餘分配案，去年合併營收為2681.31億元，稅後淨利為231.18億元，每股盈餘為8.9元，將每股配發現金股利5元，連五年維持5元的現金股利，現金配發率達56%，按今日收盤價133元，殖利率為3.7%。

台達電表示，截至2月底統計數據，目前主要中國大陸廠區復工率4-6成，進入三月以來稍有增加。從三大業務來看，電源及零組件營收占比為50%，其中被動元件成長性尤佳；另外基礎設施與自動化非別占35%與15%。

台達電2月營收相較去年不減反增，除了受到併購泰達電挹注外，去年過年在二月、工作天數相對較少亦有關聯。