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國際法院審理馬航空難案　檢察官朗讀298位罹難者姓名揭序幕

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馬航MH17客機墜毀烏克蘭、俄羅斯邊境。（圖／達志影像／路透社）

▲馬航波音777客機墜毀烏克蘭、俄羅斯邊境。（圖／達志影像／路透社）

記者楊庭蒝／綜合報導

馬航MH17航班2014年遭到山毛櫸飛彈擊落，造成機上298人全員喪生，荷蘭國際聯合調查小組（JIT）在2019年6月份以謀殺罪起訴4名嫌疑人，全案在9日於海牙國際法院（ICJ）開始審判，由3名法官聯合審理此案，另外還安排2名候補法官出席，若主審法官需要無法審理，就會替補出席。

檢察官沃伊·阿蘇（Dedy Woei-A-Tsoi）利用接近20分鐘的時間，朗讀出所有罹難者的姓名，為這場憾事的審判揭開序幕。被起訴的4名嫌疑人分別是3名俄羅斯人Igor Girkin、Sergey Dubinskiy、Oleg Pulatov與1名烏克蘭人Leonid Kharchenko，在9日都沒有出席，只有1人派遣辯護律師到場。

馬航MH17空難案件的調查夾帶著大量的文件與檔案，讓整起審判的時間拖得相當長，當局預估可能一直到2021年才會結束，預計將在6月8日、7月3日、8月31日、11月13日和2021年2月1日至3月26日間舉行聽證會。審判第一天主要進行法官確認被告是否被正確傳喚，隨後評估調查檔案的完整度，以及是否要增加更多審判內容等方面。

JIT耗費5年的時間，收集到許多關鍵證據，才得以在2019年對4名嫌疑人發出逮捕令。對於調查結果，俄羅斯外交部曾嚴正否認，並堅稱「一切都是惡意抹黑」。

其中一名罹難者的家屬皮特·普洛格（Piet Ploeg）表示，家人就只是想要正義而已，就這麼簡單，「今天開始舉行的審判以及聽證會，將讓我們清楚地了解到案件的全案是怎麼發生的，誰又該為此負責，我希望能將謀殺298人的罪嫌繩之以法。」

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