金價多頭上看1800美元　黃金王子教你「倒三角投資術」穩賺黃金財

▲黃金近期價格走升，盤中一度觸及1,700美元後回落，市場持續看好金價後續表現。（圖／路透）

記者吳靜君／台北報導

新冠肺炎疫情持續升溫，肆虐全球使得各國股市重挫，國際金價也水漲船高，甚至一度破每盎司1700美元，市場更是看漲黃金，甚至今年有機會上看1800美元，甚至明年有機會看到2000美元。

黃金王子、台銀貴金屬部副理楊天立表示，新冠肺炎(COVID-19)疫情是一個新的風險，且還會持續發展，甚至可能延遲到第2季，這對實體經濟的衝擊也會繼續往後延，對於金價來說是一個有利的支撐。

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此外，除了疫情的影響之外，還有三個點對黃金中長期而言，也是有利的支撐：一，貨幣政策大寬鬆，資金狂潮對黃金相當有利；二，美國聯準會(Fed)緊急降息，過去的歷史經驗來看，美國每次降息，黃金就會上漲約兩成左右，且現在外界仍預期美國政策利率還會繼續降，低利、寬鬆的貨幣政策帶動的大多是資金面，也會對黃金帶動上漲。

三，美國10年期債券殖利率0.4%、30年期破1%，顯示債券價格很高，市場上的投資人還是湧入債券市場避險，而黃金是債券之外很好的避險標的。

但是短期黃金價格已經飆高，加上黃金的變現性高，所以過去也有股市大跌時，黃金也有跟著跌，投資人賣黃金套現、賣黃金補保證金等，所以造成短期震盪。現在這個局勢來看，1700美元已經不是天花板，甚至1800美元也非之前風險預估時會預測得到的價位。就價格來看，短期金價的支撐在1635美元、中長期則是1580美元到1600美元之間。

但由於黃金震盪幅度相當大，單筆投資的風險也隨著升高，即使黃金來到期待中的低點，也有買不到的風險。

所以楊天立提供單筆投資者黃金的「倒三角形」投資術，如果投資屬性較為積極的投資人，可以在1660美元以三分之一投資；如果黃金價格每掉10美元～20美元再買一半；如果保守型的投資者則可分為五等分到十等分，等黃金價格在1650美元開始投資，慢慢去布建黃金資產。

至於近期黃金存摺交易量，楊天立表示，只有黃金價格飆漲時，投資人會積極賣黃金，黃金的回售量是倍數成長；但如果黃金回軟或下滑，交易量相當冷清。